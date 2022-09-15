歐聯｜樸達領車路士首戰失威　球迷未忘杜慈齊以掌聲致意

一朝天子一朝臣，車路士新班主托德波里上場後，逐漸清除舊臣，連功勳主帥杜慈都要落鑊，改由樸達擔當新帥。

樸達領軍首戰主場鬥薩爾斯堡，惟依然未能打開歐聯勝利之門，被對手逼和1：1。這名白禮頓前主帥坦言對1分感到失望，依然盛讚麾下的態度，但車路士球迷卻持相反意見。



樸達（Graham Potter）接掌車路士後首仗，在史丹福橋主場出擊迎戰薩爾斯堡。這名白禮頓前主帥收起兩名新加盟的中堅，改以老將堤亞高施華夥拍隊長艾斯派古達扼守中路，前線由奧巴美揚掛帥，夏維斯﹑史達寧及美臣蒙特從後支援。

車路士隊長艾斯派古達今仗夥拍施華扼守中路。（Getty Images）

車路士贏數據卻和波

車路士上半場不乏攻勢，惟未能製造入球，換邊初段終有回報，美臣蒙特右路傳中，薩爾斯堡守衛解圍「漏油」，左路的史達寧禁區內一控一射，熨遠柱建功，下半場3分鐘打破僵局。車路士卻未能保持勝局至完場，薩爾斯堡一次右路攻勢，施華落腳攔截撲空，奧卡科（Noah Okafor）75分鐘接應橫傳撞射建功，結果兩軍打成1：1，握手言和。

車路士全數在數據上佔盡上風，不論在埋門﹑中目標次數及控球率上，皆在薩爾斯堡之上，唯獨是未能在比數上反映。車路士今季歐聯依然未能打開勝利之門，暫時以1分在E組「包艇」。

史達寧建功，可惜未能助車路士致勝。（Getty Images）

樸達：球員態度正確

樸達首仗督師未能旗開得勝，當然難掩失望，但他對麾下有正面的評價，「球員們在場上的態度十分積極，進攻及防守皆有出色的表現，可惜偏偏未能取得第2球，我對未能全取3分感到失望。」

樸達坦言戰果失望，但麾下的態度正確。（Getty Images）

車迷照向杜慈致敬 「樸達Out」已出現

即使如今由樸達領軍，但車路士球迷似乎未忘舊帥杜慈。「車迷」們在21分鐘時拍掌，向在上年贏得歐聯冠軍的杜慈致敬。另外，早在球賽開始，已出現「樸達Out」（#PotterOut）的聲音，當球迷們看到高列巴尼及科芬拿列為後備，夏維斯及蒙特正選時，一眾球迷立即在社交網站高呼「樸達Out」，而這個標籤同時成為Twitter的熱門搜尋，似乎無論樸達做什麼，亦成為球迷們的出氣袋。

美臣蒙特任正選，樸達同樣被罵。（Getty Images）

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