歐聯｜利物浦放棄4-3-3陣式贏格流　高普堅稱阿諾特沒有防守問題

利物浦在歐聯A組主場以2：0擊敗格拉斯哥流浪，主帥高普放棄用慣用熟的4-3-3陣式，盡出四大射手進攻，以雙防中保護防線，擺出一個4-4-2甚至說得上為4-2-4陣式。

上仗對白禮頓備受批評的右閘阿歷山大阿諾特，今場在活動範圍上較安分守己，減少失位的情況，更把握機會，以擅長的罰球工夫，為球隊先開紀錄。高普賽後表示，阿諾特一直沒有防守問題，之前是全隊防守有問題。



利物浦今場派上四大射手，達雲紐尼斯居中踢最前，迪亞高祖達類似擔任影子前鋒，路爾斯戴亞斯及穆罕默德沙拿就在兩翼，伺機入中路。通常利物浦踢4-3-3只會派3位鋒將，但今仗就派出4人。堤亞高艾簡達拿及佐敦軒達臣就負責踢防中，4後衛人選就跟上仗一樣。

這套新陣式退則4-4-2，進為4-2-4，發揮出來的效果不俗，在前線四尖刀合作的68分鐘，利物浦不斷製造到埋門，若果紐尼斯把握力好一點，相信不只贏2：0。利物浦今仗在7分鐘由阿諾特罰球建功，換邊後路爾斯戴亞斯博到12碼，沙拿在53分鐘操刀射入。

利物浦全場佔超過6成控球，射門有24次，其中10次中目標。領隊高普對於新陣式的發揮感到驚喜，他說：「前線的球員走位配合非常好，尤其是我們賽前只做了一課訓練，而且考慮到近期的比賽量，那課是低強度的訓練。這是我們從未試過的。」

「我們的佈置是今（昨）晚更大的驚喜，我們自己都感到驚訝，然後就這樣發生了。對方很難防守。祖達在對方兩線之間的走動特別好。對格流而說，這場一場艱苦的比賽，我們非常尊重他們。」

右閘阿諾特上仗英超對白禮頓屢次犯錯，成為球隊的後防漏洞，最終踢成3：3失分。這場阿諾特的表現大有改善，除了發揮了擅長的遠射罰球，為利物浦先開紀錄，他減少壓上去助攻，在防守表現亦平穩，沒有太多失位。

高普說：「阿諾特踢得好好，尤其在防守上，還有精彩的入球。如我所言，我們的排陣完全不同。我們不能每周都講這個話題，但阿諾特沒有防守問題，是我們有防守問題，希望已經成為過去。因為我們的時機總把握不好，令到防守上有風險，大家都清楚這一點。如果時機不對，你會曝露出空位，而那些空位多數在阿諾特身後出現。（問題）不是因為他，而是其他原因，但追回去補救的是他。」