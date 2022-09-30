桌球．英國公開賽｜趙心童丁俊暉爆冷出局　兩中國球手晉級8強

英國桌球公開賽（British Open）周四晚完成所有32強與16強賽事。包括丁俊暉、趙心童在內，共有9名中國桌球手32強階段止步。

剩餘的兩名中國桌球手呂昊天與袁思俊卻愈戰愈勇，在16強再克對手，晉級8強。



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丁俊暉未能晉級16強。（Getty Images）

繼周三晚中國桌球手呂昊天率先晉級16強後，周四晚共有6名球手參加餘下的32強賽事。其中丁俊暉遇上英格蘭的R威廉斯（Robbie Williams），雙方輪流取得頭4局，戰勝2：2平手後，威廉斯隨後憑一棒74度與53度，連贏兩局，總局數以4：2擊敗丁俊暉。

「中國一哥」趙心童不敵泰國桌球手沙安簡，無緣晉級。（Getty Images）

「中國一哥」趙心童面對泰國選手沙安簡（Noppon Saengkham），被對方先取一局下，打出一棒77度後扳平局數，而第三局時一度領先64：1，然而對方憑一棒67度反勝68：64，並再接再厲連取兩局，趙心童最終以1：4落敗，無緣晉級16強。

晉級路上曾淘汰希堅斯的袁思俊，繼續保持良好狀態，晉級8強賽事。（World Snooker Tournament）

包括丁俊暉與趙心童在內，共有9名中國球手32強比賽止步。成功晉級的呂昊天與袁思俊，在16強分別擊敗史堤芬斯（Matthew Stevens）與咸美頓（Anthony Hamilton），取得8強席位。呂昊天在今日凌晨2點遇上擊敗前輩丁俊暉的R威廉斯，而袁思俊將在明天早上8點迎戰威爾斯球手賴恩戴爾（Ryan Day）。