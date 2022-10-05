乒乓團隊世錦賽｜朱成竹再成奇兵為港隊奠勝　8強再遇老對手德國

乒乓球團體錦標賽女子16強賽事，香港女子隊面對羅馬尼亞，朱成竹再次頂住壓力，贏得兩場比賽，助港隊順利3：2擊敗對手晉級



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港隊對羅馬尼亞的賽事，第一場由朱成竹出戰世界排名31的Bernadette Szocs，朱成竹先贏一局12：10，隨後對方以11:5取得第二局，朱成竹以16：18惜敗第三局後，以11：3的大比分之差，贏得第四局，並在決勝第五局「刁時」後把握機會連取兩分，為港隊先下一城。

「一姐」杜凱琹為港隊贏得第二場。（Getty Images）

第二場港隊由「十大傑青」之一的「一姐」杜凱琹迎戰Elizabeta Samara，以11：9贏得首局，並再接再厲，以11：7收下第二局，第三局雖以8：11落敗，然而杜凱琹在第四局重拾狀態，以11：6贏得第四局，港隊場數領先至2：0。

第三場由同獲選入「十大傑青」的李皓晴出戰Adina Diaconu，在先失一局8：11後，第二局一度落後3：8，後來李皓晴連追5分，並將比賽逼至「刁時」，更以14：12反勝，然而在第三局以6：11落敗後，第四局李皓晴開局表現出色，然而領先7：1後一度被對方反超比分，最終在「刁時」以12：14落敗。

李皓晴力戰後不敵對手。（Getty Images）

第四場港隊再次派出「一姐」杜凱琹出戰Bernadette Szocs，先失兩局5：11與9：11後，第三局雖以11：5取勝，然而之後再失一局6：11，被羅馬尼亞扳平比數。

關鍵的第五場比賽，最後一戰港隊由早前獲勝的朱成竹決戰Elizabeta Samara，首局6：11，第二局戰況激烈，朱成竹在「刁時」發揮穩定，以13：11搶得第二局，其後再失一局4：11。

朱成竹贏得第一與第五場比賽，為港隊奠勝。（World Table Tennis）

第四局朱成竹一開始連取5分，及後對方雖一度追近至1分差，然而朱成竹在暫停後重拾優勢，以11：7取下第四局。最後的第五局戰況相當激烈，雙方打成9：9平手後，朱成竹連取2分，以11：9奪得第五局，亦再次為港隊奠勝。

香港女子乒乓球隊將在8強再次面對上演東京奧運銅牌戰的對手德國隊。