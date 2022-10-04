乒乓團體世錦賽｜黃曉明再為表妹陳夢打氣 曾自稱「高攀了」
撰文：黎建明
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藝人黃曉明早前在微博發文，分享自己在「十一假期」時的點點滴滴，其中一張相，顯示他正觀看表妹陳夢出戰在成都上演的乒乓團體世錦賽。
黃曉明在微博上載多張自己參與表弟婚禮的照片，亦有一張是自己觀看乒乓團體世錦賽直播，由中國女子隊迎戰美國，參戰選手正是表妹陳夢。陳夢最終順利以11：6、11：2、11：5，直落三局擊敗華裔美國選手Lin Yishiuan。
黃曉明與陳夢的表兄妹關係早已是公開事實，陳夢曾表示黃曉明雖是自己偶像之一，但不喜歡被稱為「黃曉明表妹」，因此立志自己名氣要超越黃曉明，她接連奪得大賽冠軍後，終開始被外界稱呼為「陳夢」。
上年東京奧運時，黃曉明亦有觀看陳夢比賽表達支持。陳夢在奪得東京奧運乒乓女單金牌後，表示表哥黃曉明會關注自己的比賽，「他說在拍戲現場也會關注我的比賽，給我加油。」
其後有網民在微博笑稱，一直以來人氣較高的黃曉明上載自己觀看陳夢比賽的照片，是在沾光，黃曉明亦大方「承認」：「終究是我高攀了。」
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