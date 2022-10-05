十大傑青｜奧運乒乓女團銅牌成員　李皓晴杜凱琹蘇慧音一同獲選

「十大傑出青年選舉2022」有8人獲獎，半數是香港運動員。去年在東京奧運贏得乒乓女團銅牌的港隊代表李皓晴、杜凱琹及蘇慧音一同當選。



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乒乓球隊正在成都出戰世錦賽，她們透過預先錄影的影片中分享得獎感受。（夏家朗攝）

今屆「十大傑出青年」選舉共有8位得獎者，香港運動員佔半壁江山，除了女子乒乓球隊3位代表外，在東京奧運男子花劍贏得金牌的張家朗也獲選。

29歲的李皓晴去年第三度代表港隊出戰東京奧運，終與杜凱琹和蘇慧音合力奪得女團銅牌，為港創下歷史。

李皓晴：盼家長支持子女追尋理想

現正與隊友出戰成都團體世錦賽的李皓晴，在預先錄影的影片中分享得獎感受，「前兩屆同奧運獎牌擦身而過，能去到3屆奧運是很難得的事，也是生命中最大的祝福。」

港乒女團成員李皓晴（左起）、杜凱琹及蘇慧音合作，在東京奧運奪銅。（資料圖片／楊宇翹攝）

她又提到，以15歲之齡成為當時最年輕全職運動員，「退學成為全職運動員，作出了人生最好決定。找到目標和理想，就要堅持，香港培育了我，希望繼續回饋社會。」她希望自己的經歷能夠鼓勵新一代運動員，亦期望給予香港家長信心，支持女子追尋運動理想。

杜凱琹：寫訓練日記帶來進步

在李皓晴後，大會宣布另外兩名奧運團體賽銅牌女將也當選「傑青」。杜凱琹在影片中不忘感謝教練張瑞「瑞姐」的啟發，指由「輸到崩潰」到心態轉變助她步向成功，「瑞姐讓我培養了思考習慣，曾抗拒寫訓練日記，後來發現針對對手打法調整 ，多了解自己和對手，了解自己優點缺點再調整，會更易達到目標。」

蘇慧音透過影片分享感受。（葉詩敏攝）

蘇慧音：心裏團火不會熄滅

24歲的蘇慧音在完成東京奧運後，一度因右手傷患缺戰，她獲得「傑青」榮譽後坦言：「我心入面有團火，唔贏唔罷休，雖然有傷患，但心裏團火不會熄滅。」

蘇慧音回憶自己的乒乓球路，由3歲打到現在，「原來我用了9成的時間人生去做一樣我最喜愛的運動，既幸福，亦感恩」。初中畢業後，父母鼓勵她用兩年時間嘗試，投身成為全職運動員，「佢哋同我講『兩年吧，就用你四十分之一的生命去試，要是想讀書，50歲再讀都可以』，結果我了百分百時間投入運動」。

「我會繼續努力，用我百分之一百的時間，去延績我的理想，追求更高的目標。」