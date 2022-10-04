乒乓團體世錦賽｜港隊男團力戰僅負羅馬尼亞　小組次名晉級16強

香港男子乒乓球隊出戰中國成都舉行的團體世錦賽，分組賽最後一戰面對羅馬尼亞，力戰下以2：3僅負，4戰2勝2負得6分，雖與羅馬尼亞、匈牙利同分，以較佳對賽成績及局數得小組次名，順利晉級16強。



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香港乒乓「一哥」黃鎮廷對羅馬尼亞一勝一負，未能領軍獲勝。（WTT官方Twitter）

港隊面對羅馬尼亞，先由「一哥」黃鎮廷打頭陣對Hunor Szocs，首局由頭帶到尾11：5先取一局，次局一度落後2：8劣勢下，發力狂追至9：9，終在三度刁時下14：12再下一城。第三局更以狂風掃落葉姿態11：1奠勝。

第二場吳柏男以1：3不敵Ovidiu Ionescu，第三場林兆恒發揮韌力以3：2力克Eduard Ionescu，第四戰黃鎮廷再度出擊惡鬥世錦賽男雙銀牌得主Ovidiu Ionescu，再次要打足5局下惜敗，羅馬尼亞大分追至2：2平手。

羅馬尼亞以3：2擊敗港隊。（WTT官方Twitter）

最後一仗由吳柏男對戰Hunor Szocs，港隊今仗第三場打足5局。即使兩度落後，兩度追平，決勝局吳柏男以2：11告負，港隊以2：3敗陣，不過仍能以小組次名晉級16強。