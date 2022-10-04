乒乓團體世錦賽｜張本智和奪2分助日本挫港隊 揚言挑戰世界冠軍
撰文：黎建明
出版：更新：
現年19歲的乒乓「日本神童」張本智和，在乒乓團體世錦賽為日本出戰，在對陣港隊的比賽中奪得兩分，助團隊贏得比賽。
他賽後表示日本男團目標是入四強，並流露對世界冠軍的野心。
張本智和在對港隊的比賽中，先是在第二場以11：5、11：7、11：4，直落三局擊敗林兆恒，其後在第四場再度出戰，以11：4、11：9與11：3擊敗港隊「一哥」黃鎮廷，助日本男團以3：1擊敗港隊，小組賽目前三戰全勝排第一。
張本智和今屆小組賽為日本出戰5場比賽，並贏得其中4場。他賽後接受訪問時，表示自我感覺良好，並透露他與日本男團今屆的目標，並透露他們的野心「我們的目標是進前四拿牌，然後再去挑戰世界冠軍。」
現時世界排名第4的張本智和，從小被冠以「神童」稱號，與妹妹張本美和同樣擁有相當高的天份，母親張凌為前中國乒乓球隊成員，父親張宇亦曾與奧運冠軍陳龍燦拍檔，贏得全運會男雙銅牌。
乒乓團體世錦賽｜港隊女團4戰全勝出線16強 淘汰賽明展開乒乓團體世錦賽｜倪夏蓮領盧森堡出線 自評「弄得對手很難過」乒乓團體世錦賽︱港隊女團變陣輕取巴西 三連捷穩奪16強席位乒乓團體世錦賽︱孫穎莎回應伊藤美誠約戰 「我們一直是好朋友」乒乓團體世錦賽｜朱成竹穩定發揮奠勝 港隊3：2挫法國取二連捷乒乓團體世錦賽｜黃鎮廷連勝兩度追平 港隊場數3：2力挫伊朗乒乓團體世錦賽｜港乒女隊打頭陣響勝鼓 場數3：0輕取意大利乒乓團體世錦賽｜冬奧後中國首辦大賽 成都剛解禁居民反應冷淡乒乓團體世錦賽｜港隊赴成都出戰 杜凱琹望以奧運心態爭獎牌