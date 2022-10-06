英超熱話｜紐尼斯魯莽領紅後陷入球荒　自揭原因竟與高普有關

利物浦今夏加盟的高價新兵達雲紐尼斯，自對水晶宮一仗領紅停賽後，至今未能再取得入球。這名烏拉圭箭頭日前接受訪問，解釋入球荒的原因，竟然與主帥高普有關。



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達雲紐尼斯（Darwin Nunez）今夏高價加盟利物浦，社區盾及英超開鑼戰各建一功，令「利迷」眼前一亮。不過，這名23歲的烏拉圭前鋒在對水晶宮一仗，魯莽地以頭撞向對方守衛安達臣（Joachim Andersen），隨即直接領紅並停賽3場。

紐尼斯的勇態似乎被這張紅牌打斷了，當他停賽期滿後，英超及歐聯合共5場賽事沒有「士哥」，包括周二深夜對格拉斯哥流浪一仗。

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紐尼斯自揭：唔明高普講乜

紐尼斯在利物浦略為掙扎，他首度解釋入球荒的原因，英國《每日郵報》引述《TNT Sports》報道，紐尼斯自爆與高普有關，「坦白講，我真係唔明高普講緊乜！」

紐尼斯半開玩笑地笑言「唔明佢講乜」，但並非不敬，而是事實。紐尼斯受訪時直言，自己不諳英文，高普又不懂西班牙文，兩人之間的溝通橋樑就是懂葡萄牙文的助教連達斯（Pep Lijnders）及馬杜斯（Vitor Matos）。

「當高普向全隊發言時，兩名教練充當翻譯，若果沒有他們，我完全不理解高普的說話，我也會一無所知地走進場上。」

紐尼斯受訪時笑言，不明白高普在說什麼。（Getty Images）

高普：紐尼斯需時適應

利物浦戰畢格拉斯哥流浪一仗後，主帥高普亦有談及紐尼斯的處境，「他（紐尼斯）仍在適應，新兵來到當然希望立即有作用，對前鋒來說絕不是易事。我的葡語沒有改善，我們早前透過連達斯進行深入的對話，我們告訴他不用擔心。」初來乍到的紐尼斯，坦言適應非易事，但他深信得到隊友的支持下，他可以慢慢適應。

當停賽期後，紐尼斯至今一直未有進賬。（Getty Images）

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