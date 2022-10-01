英超｜利物浦落後下領先再被逼和 白禮頓杜沙特連中三元救世
撰文：何偉畧
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英超周六晚放冷風，兩支歐聯分子利物浦與車路士，同樣陷入劣勢。利物浦主場面對新官上任的白禮頓，先失兩球下藉羅拔圖費明奴扳平，其後利物浦再領先，但白禮頓藉杜沙特個人獨建三功，迫和主隊利物浦。
利物浦主場迎戰白禮頓，客軍新帥迪沙比（Roberto De Zerbi）首戰有好開始，杜沙特在上半場18分鐘內連下兩城。紅軍在34分鐘靠羅拔圖費明奴扳回一城。
費明奴在下半場再次建功，54分鐘接應路爾斯戴亞斯橫傳，為球隊扳平。紅軍接着更因白禮頓後防失誤，於63分鐘藉烏龍球反超前，角球開出後門將山齊士出迎打空，皮球省中阿當韋斯達手臂後彈入網。
但白禮頓未肯放棄，後備上陣的三笘薰在83分鐘左路傳中，禁區內多人漏踢，被杜沙特尾柱窩利抽射，大演帽子戲法下扳平3：3。
另邊廂，新帥樸達首度帶領車路士出戰英超，即作客水晶宮上演倫敦打吡，亦先失球，艾度亞迪於7分鐘先為主隊開記錄。回歸英超的奧巴美揚，接應堤亞高施華頭槌二傳，面對敵衛下順着皮球來勢轉身抽射而扳平。下半場雙方戰情膠着，至89分鐘，車路士由干拿加歷查射入靚波絕殺水晶宮，全取3分。
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