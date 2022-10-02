利物浦天之驕子變防守黑洞　阿諾特跌下神壇高普有責｜01球評

利物浦在英超主場失分，跟白禮頓踢成3：3，連續兩場聯賽不勝。利物浦右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）表現低迷，進攻未見特別建樹，防守本業的態度及意識皆出現問題，要為頭兩個失球負責。儘管利物浦領隊高普賽前力撐，稱讚阿諾特是一位好後衛，但這場比賽也為英格蘭主帥修夫基向外界作出最好的解釋，阿諾特無法入選國家隊的原因一目了然。



阿諾特在利物浦青訓出身，根正苗紅，二十出頭就贏盡歐聯及英超，成為球隊的必然正選右閘。（Getty Images）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

開賽4分鐘，白禮頓前場組織，阿諾特單對單防守李安度杜沙特，但他被杜沙特騙倒失位，更跌在地上，杜沙特從容射門，為客隊開紀錄。17分鐘，白禮頓長傳，阿諾特在無人緊逼下在心口截到，但他明顯控得太遠，韋碧克趕到，用頭槌搶到波，最終白禮頓前場反擊，由杜沙特射成2：0。

阿諾特心口控失，導致白禮頓第二個入球出現。（網上片段截圖）

白禮頓後備落場的三笘薰令阿諾特相當狼狽。（網上片段截圖）

阿諾特是利物浦今場的防守「黑洞」，尤如雪糕筒。白禮頓在下半場中段換入三笘薰，這名日本中場一而再用技術及速度，擊潰阿諾特的防守，阿諾特要用到「超技術」才能勉強制止三笘薰的進襲。白禮頓最後追成3：3的入球，都是來自三笘薰的左路傳中，遠柱的杜沙特射入。

Trent Alexander-Arnold vs Brighton | GOAT RB at 23? pic.twitter.com/Iy8erQboDM — jmnd 🇳🇬 (@JMNDComps) October 1, 2022

阿諾特今場唯一贏得掌聲的時刻，恐怕只有末段的一記長距離罰球，確實射得精彩，要對方門將羅拔山齊士飛撲救出。向來攻強守弱的阿諾特，今仗進攻不見特別貢獻，防守更成全隊弱點，利物浦主帥高普是否要認真處理一下阿諾特的問題？一味護短及盲目信任，只會將阿諾特及利物浦帶到深淵。

英國《利物浦回聲報》賽後給予阿諾特3分，是今場分數最低的球員。（Getty Images）

阿諾特的防守問題其實一直存在，之前沒有引起太大關注，有兩個原因，首先是阿諾特狀態好時助攻能力極強，其傳中及遠射是球隊一大武器。如果他的進攻發揮可以遮掩到防守缺憾，大家都無話可說。另一原因是，利物浦過去中場活力十足，能夠為阿諾特補位，幫助他揚長避短。

然而，今日不同往日，利物浦中場人手短缺，佐敦軒達臣及占士米拿年紀漸長，再難以每次為阿諾特補位。或者是過去的成功，影響了阿諾特在場上的習慣及判斷，有時會見到他的散步式防守，就算被對手過了後也懶洋洋，彷彿身後一定有人幫你執手尾那般。今場比賽，利物浦的右路防守很多時都要靠軒達臣回防及祖爾麥迪比補救。

如果阿諾特不正視防守問題，他的職業生涯很可能高開低走。（Getty Images）

不得不說，英格蘭領隊修夫基一直意識到阿諾特的問題，就算在之前利物浦的全盛期，他也沒有特別重用阿諾特。如今阿諾特更可能只是英格蘭的第三右閘，排在列斯占士及捷比亞之後，連入選大軍名單也成疑，修夫基上周亦明言阿諾特不夠捷比亞全面。

明眼人都看得出，後衛出身的英格蘭領隊修夫基，並不喜歡阿諾特。（Getty Images）

對於阿諾特無法入選英格蘭，高普賽前都有回應：「人們說他不是好後衛，這不是事實，他是個好後衛。他不是經常防守得好，這個也是事實。他只是23歲，仍要努力。無論這一刻我擁有一支怎樣的團隊，我都會選擇阿諾特，因為他是位優秀的球員。」從這番言論，雖然高普力撐，但他其實也看到阿諾特的弱點。

在中場老化及人手不足下，利物浦難以保持過往的踢法，一定要求變。中場活力不足的同時，又准許阿諾特像以前般的自由，欠缺防守紀律，結果就會像今仗對白禮頓那樣，個個對手都會針對阿諾特的右路進攻。

年紀輕輕就贏得所有，會否影響阿諾特的心態？（Getty Images）

阿諾特年少成名，極速上位，從跟尼達利基尼及祖高美斯的競爭中，脫穎而出，站穩正選，贏過英超，也贏過歐聯，成為利物浦的天之驕子，重新定義兩閘球員的作用。對於這樣職業生涯一開始就順風順水、贏盡一切的年輕人，教練需要更苛刻鞭策，否則他很容易一朝得志，自以為是，停滯不前，不進反退。

高普應該要讓阿諾特知道，攻強守弱不是一句讚賞，而是一句批評；攻強守弱不是阿諾特盡情進攻的藉口，而是他需要改善防守的理由。

阿諾特的上位來自競爭，而如今他的下滑，很可能來自缺乏競爭。也許利物浦不是需要一名阿諾特的後備替補，而是一位在實力及資歷上也拍得住阿諾特的正選右閘，令他感到危機感，同時刺激他求進成長。無論他踢得好壞也有正選，這樣不是對阿諾特好，只會揠苗助長。