英超｜堤亞高施華手球推走單刀機會　車路士新帥承認逃過紅牌有運

周六英超車路士作客水晶宮，上半場有個爭議判決，令人質疑球證及VAR的決定。當時水晶宮前鋒佐敦阿休逼到堤亞高施華失誤，眼看快搶到控球權打反擊之際，跌倒在地上的車路士防線最後一人施華竟然出手，推走皮球。球證馬上吹停，向施華出示黃牌，VAR覆核後，也沒有建議改判紅牌。在上半場尾段，施華向奧巴美揚出交助攻，幫車路士追平，最終以2：1反勝水晶宮。



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VAR覆核後，同意球證判決，堤亞高施華被罰黃牌。（Twitter）

水晶宮今場在7分鐘由奧辛尼艾度亞迪先開紀錄，至於全場最具爭議的一刻在33分鐘出現。車路士中堅堤亞高施華接應回傳，水晶宮前鋒佐敦阿休上前逼搶，並預判到施華的決定，施華措手不及，跌倒在地上。那時候，施華是車路士防線上最後一人，如果佐敦阿休搶下皮球，長驅前進，極大機會單刀。

Thiago Silva's game by numbers vs. Crystal Palace:



◉ Most touches

◉ Most passes

◉ Most long passes

◉ Most ball recoveries

◉ Most passes into final ⅓

◉ Most clearances



An assist and a handball in there too. 🤐 pic.twitter.com/rgytuYsnKg — Squawka (@Squawka) October 1, 2022

不知是自然反應，還是經驗總結出來的賭博，倒地的施華一手推走佐敦阿休的腳下球，阻止對方向前推進。球證也看得到施華這次犯規，馬上吹停比賽，並向施華出示黃牌。水晶宮將帥十分不滿，向裁判投訴，他們認為施華用手球破壞了一次單刀機會，理應判紅牌。VAR隨次覆核裁決，認為不用改判紅牌。水晶宮主帥韋拉及後因為投訴過激，也被罰黃牌。

堤亞高施華犯手球時，他是車路士防線上最後一名球員。（Twitter）

這次爭議判決亦改變了球賽的走向，施華的手球「推」走了水晶宮一次單刀良機之餘，在38分鐘，施華頭槌助攻，傳予奧巴美揚射入，幫車路士追成1：1。最後，干拿加歷查完場前絕殺，幫車路士以2：1全取3分。

避過紅牌的施華，在幾分鐘後助攻奧巴美揚入波，追成平手。（Getty Images）

水晶宮領隊韋拉賽後被問到，對堤亞高施華這次手球犯規及球證判決的看法，他表示不欲多談，「對我來說，難以理解，難以接受」。

車路士領隊樸達賽後承認施華逃過被逐是好運，紅牌與否是「五十五十」的決定，他說：「我們覺得有點運氣。事實上，離龍門還有一段距離，可能幫到一點，或者（球證認為）其他後衛能夠補位。我理解韋拉的沮喪。」