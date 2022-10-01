英超｜阿仙奴打吡挫死敵　熱刺落後下極無謂紅牌宣告「陣亡」

國際賽期後英超重燃戰火，打頭陣上演「北倫敦打吡」兼榜首大戰。阿仙奴在大部分時間佔優，第二度領先下更享有人數優勢，最後輕勝宿敵3：1。

熱刺巴西右閘艾馬遜在下半場一次魯莽出局，令球賽「終結」。



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阿仙奴賽前踞榜首，1分壓住排第3的宿敵熱刺。阿仙奴在國際賽期後傷疲盡起，後衛辛真高、中場湯馬士柏迪及奧迪加特均傷癒，正選上陣。「兵工廠」在3分鐘已有加比爾馬天尼利左路接應右路傳中而射中柱。

柏迪傷癒即有入球。（Getty Images）

阿仙奴兩側後防刻意壓前，把熱刺後防組織截斷，初段一再於中圈前搶斷熱刺剛開出的控球，立即策動反擊。阿仙奴壓在前方，於20分鐘開記錄，右路攻勢回送中央，湯馬士柏迪無人看管直接熨射，直飛死角。阿仙奴眾將慶祝後，沙加示意場上球員圍攏在一起，互相打氣。

阿仙奴眾將圍攏，士氣高漲。（Getty Images）

惟熱刺僅落後一會，便藉12碼扳平。熱刺由孫興慜策動的反擊未有建樹，但李察利臣搶走阿仙奴在禁區的腳下球，被加比爾馬加希斯絆跌，哈利卡尼於31分鐘主射中鵠。

李察利臣勤力有回報。（Getty Images）

阿仙奴在下半場開賽不久便再度領先，洛里斯救出布卡約沙卡的射門後，未能接住基斯甸羅美路「半控半傳」，球從腋下漏過，被加比爾捷西斯快腳執雞。

熱刺後防失誤，被「耶穌仔」執雞。（美聯社）

小不忍亂大謀，熱刺右閘艾馬遜在63分鐘在前場追趕加比爾馬天尼利，突然踩死腳，被紅牌直接驅逐。阿仙奴乘人數之利，4分鐘後沙加射成3：1。

馬天尼利在後場向後運球，艾馬遜竟「踩死腳」。（twitter）

艾馬遜被紅牌直接驅逐，熱刺十人應戰後不久再失球。（Getty Images）

阿仙奴賽後積21分，繼續佔據榜首。「兵工廠」維持主場對熱刺的優良走勢，2010年10月後，11次聯賽在酋長球場對熱刺未嘗敗陣，今仗前5仗更錄得4勝1和。

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