體育熱話｜谷愛凌獲邀亮相巴黎時裝周　時尚女神喜逢網球美少女

自由滑雪女神谷愛凌，名聲與美貌兼備，一向是廣告商寵兒，以及時尚女神。

這位北京冬奧兩金得主獲著名品牌邀請，現身巴黎時裝周，在社交媒體上載動態。兩套打扮，各具特色。



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兩星期前，谷愛凌正式成為大學生，現身美國史丹福大學的入學禮，並在Instagram上載與母親及婆婆的照片。最新動態，已經在巴黎的五光十色下。

黃金戰衣，睇到眼花。（Instagram＠eileen_gu_）

谷愛凌在昨天（5日）上載一系列穿上「黃金聖衣」的照片，長袖外套跟短裙全為金色，配上及膝的啡色長靴，突顯修長的身型。谷愛凌一頭金髮，自拍擺拍合拍，一應俱全。

這一幀披頭散髮，朦朦朧朧。（Instagram＠eileen_gu_）

其中一張在私家車內的照片，一頭散髮的谷愛凌回眸凝望，粗微粒的濾鏡顯得朦朧，驟眼望去，竟有點超級英雄電影角色「暴風女神」（Storm）的味道。

都是女神，暴風女神。（影片截圖）

谷愛凌在本港時間今早（6日）又上載另一系列照片，穿起另一套服裝。上身一件黃、黑、白的外衣，下身全黑長褲，露出纖腰，而且盡現運動員線條。她在帖文表示在歐洲逗留幾天，如在夢中，感謝時裝品牌LV邀請出席23年春夏時裝展，大讚設計有趣好玩。谷愛凌標註的地點已是史丹福大學，看來已回到校園。

另一套服裝，在名勝羅浮宮前留影。（Instagram＠eileen_gu_）

帖文引來不少運動員留言，例如冬奧奪得滑雪板大跳台金牌的蘇翊鳴，奧運體操個人全能冠軍蘇妮莎（Sunisa Lee），當中以美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）最為踴躍。

谷愛凌（左）遇上拉度簡奴（右），兩位都帶有中國血統。（Instagram@eileen_gu_）

拉度簡奴在谷愛凌首則帖文中留下「愛朦朧照（心心眼表情）」，另一則帖文再次留意讚好。這位美網冠軍是另一著名品牌DIOR的大使，亦有份出席巴黎時裝周，並曾與谷愛凌同場出現，二人在一個似乎是派對的場合相遇，拍了一張「矇豬眼」兼「鬆郁矇」照片。