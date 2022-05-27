體育熱話｜谷愛凌亮相康城影展　化身紅蝶仙子風頭不輸國際影星

北京冬奧滑雪兩金得主谷愛凌，近日由美國飛到法國，出席康城影展，身穿一襲紅色低胸長裙亮相，與眾多影星一起行紅地毯，參加韓國電影《孩子轉運站（Broker）》的首映。同場除了有《孩子轉運站》的演員IU、宋康昊、姜棟元、李周映等，連波蘭射手羅拔利雲度夫斯基都有出席。



昨日（26日）康城影展的《孩子轉運站》首映禮上，影星雲集以外，還有體育明星出席，最搶眼的肯定是18歲的谷愛凌。剛入選《福布斯》30位30歲以下的亞洲精英榜的谷愛凌，穿上一襲玫瑰紅色的吊帶低胸長裙，既性感又優雅。

谷愛凌揮擺裙擺，自信轉身。（微博）

在紅地毯上，谷愛凌充滿自信，面對記者的鏡頭，化身展翅紅蝶仙子，揮舞裙擺轉圈。此外，足球壇的波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基，亦帶同妻子出席首映禮。

羅拔利雲度夫斯基夫婦亦有出席首映。（Getty Images）

《孩子轉運站》由日本導演是枝裕和執導，韓星IU、宋康昊、姜棟元、李周映等主演，他們昨日都有出席康城影展的首映，宋康昊及IU更被視為影帝及影后的熱門。

《孩子轉運站》的導演及演員出席首映。（Getty Images）