體育熱話｜谷愛凌滑雪以外都有佳績　臨場戰三藩市半馬有意外收穫

北京冬奧兩金得主谷愛凌，滑雪外也熱愛跑步。這名中美混血女將日前抵達美國三藩市，到埗僅36小時便臨時決定參加半馬拉松，豈料愈跑愈有，更有意想不到的成績。



中美混血滑雪女將谷愛凌熱衷跑步，早前多次參加慈善跑。谷愛凌日前抵達美國三藩市，到埗不足兩日，決定臨時報名出戰三藩市半馬拉松，竟有意想不到的收穫。

谷愛凌以1小時40分51秒衝線，更驚喜地成為19歲以下女子組的亞軍，喜出望外。谷愛凌其後透過社交網站發文，表示剛抵達美國，經過舟車勞頓後出戰半馬，本身沒有太大期望，只希望完成賽事。跑畢7英里後，她感到愈跑愈有，所以決定保持速度，最終奪亞而回。

谷愛凌抵達三藩市僅36小時，臨時決定參加半馬竟有意外收穫。（Instagram截圖）

谷愛凌滑雪以外獲獎牌，當然在社交網站上載威水相，更公開她的時間，不少網民高呼厲害，更笑言她獲獎就是如此輕鬆。不少同場的跑手亦認得谷愛凌，與她合照來者不拒，更大讚谷愛凌人美又有禮貌。

谷愛凌在北京冬奧後人氣急升。（資料圖片／Getty Images）

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