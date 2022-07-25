體育熱話｜谷愛凌滑雪以外都有佳績 臨場戰三藩市半馬有意外收穫
撰文：趙子晉
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北京冬奧兩金得主谷愛凌，滑雪外也熱愛跑步。這名中美混血女將日前抵達美國三藩市，到埗僅36小時便臨時決定參加半馬拉松，豈料愈跑愈有，更有意想不到的成績。
中美混血滑雪女將谷愛凌熱衷跑步，早前多次參加慈善跑。谷愛凌日前抵達美國三藩市，到埗不足兩日，決定臨時報名出戰三藩市半馬拉松，竟有意想不到的收穫。
谷愛凌以1小時40分51秒衝線，更驚喜地成為19歲以下女子組的亞軍，喜出望外。谷愛凌其後透過社交網站發文，表示剛抵達美國，經過舟車勞頓後出戰半馬，本身沒有太大期望，只希望完成賽事。跑畢7英里後，她感到愈跑愈有，所以決定保持速度，最終奪亞而回。
谷愛凌滑雪以外獲獎牌，當然在社交網站上載威水相，更公開她的時間，不少網民高呼厲害，更笑言她獲獎就是如此輕鬆。不少同場的跑手亦認得谷愛凌，與她合照來者不拒，更大讚谷愛凌人美又有禮貌。
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