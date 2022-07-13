體育熱話｜谷愛凌曬冷獎牌曬埋長腿　年內奪16獎入選體壇奧斯卡

18歲的滑雪美少女谷愛凌（Eileen Gu）昨日（12日）更新了微博，總結今年在各大比賽的超強戰績，這名中國隊新寵兒興奮宣布：「終於拿到國際雪聯總分冠軍盃。」



谷愛凌在年初的北京冬奧為中國贏得2金1銀，成為今屆的焦點人物，更令滑雪運動在中國掀起熱潮。休季中的她久未在賽場露面，昨日（12日）於社交平台總結了今年自己在各大比賽中的戰績，還貼出與獎牌的合照。

谷愛凌在微博上載曬出獎牌、獎盃照片，長腿同樣搶鏡。（微博）

穿上名牌紅色花恤衫，搭配白色休閒短褲的谷愛凌寫下：「終於拿到國際雪聯總分冠軍盃，謝謝所有朋友對我的支持！今年，我超越了自己的希望，打破了自己的界限。一共賽了12次世界盃和冬奧會項目，拿了12塊獎牌和4個總分獎。 」

谷愛凌憑超強實力和美貌，成為滑雪界巨星。（微博）

谷愛凌今年在12站世界盃取得8金3銀1銅，一舉奪下國際雪聯世界盃自由式總冠軍和國際雪聯世界盃U型池總冠軍，更獲「Steamboat世界盃最高分」以及「Dew Tour世界盃Rail Jam最佳動作」獎項，她在照片中被獎項包圍，曬冷超強戰績。

谷愛凌今年在國際賽事寫下佳績，獲得有「體壇奧斯卡」之稱的年度傑出體育表現大獎（ESPY）提名，分別入圍「最佳女子極限運動員」以及「最佳女子突破運動員」。網民紛紛留言盛讚這名滑雪美少女：「永遠為我的朋友感到驕傲 」、「地表最強高中畢業生」。