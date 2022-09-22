體育熱話｜谷愛凌踏上大學生之路 偕至親出席開學禮母女添一身份
撰文：何偉畧
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谷愛凌在北京冬奧後成為中國國民愛戴的體育明星，今秋開始文武兩道修行。
谷愛凌獲得美國著名學府史丹福大學取錄，今天上載入學禮的照片，instagram簡介加上「26年班」，正式成為大學生。
谷愛凌在2020年美國大學入學考試（SAT）中獲1580分的高分，獲位於加州的史丹福大學錄取。這位19歲「學霸」今日（22日）先後在IG及微博上載照片，包括她跟母親谷燕和外婆一起在開學典禮的台下合照。
谷愛凌穿上紅色的史丹福大學上衣，在自己的微博寫到：「大學的一天，感謝國際奧組委和朋友們的謬讚和鼓勵」。IG則寫道「Day One」，並在個人資料加上「Stanford 26’」，意味預定於4年後畢業，份屬「26年班」一員。此外，她母親谷燕昔日曾於史丹福攻讀MBA碩士，母女因此成為校友。
谷愛凌在2019年入籍中國，代表中國出戰冬奧，獲得2金1銀上佳成績。惟外界質疑她申領中國籍時未滿16歲，無法自行決定放棄美國籍，惹來雙重國籍質疑。加上她曾在訪問中稱「在美國是美國人，在中國是中國人」，惹來不少抨擊。
有美國網民更發動聯署，指谷愛凌對自己的國籍缺乏誠信，是否按照規定，持中國護照循國際學生渠道申請入學，亦成疑問，促請史丹福大學撤銷其學籍。
事件最終無礙這位中國運動員追求文武雙全。開學典禮之前，谷愛凌在新西蘭訓練。
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