香港桌球大師賽︱傅家俊走過五年變遷　沙比投訴球枱：從沒遇過

香港世界桌球大師賽周四（6日）於紅磡香港體育館正式展開，打頭陣由主場的傅家俊鬥沙比（Mark Selby）。

自對上一屆賽事，傅家俊在這5年間經歷疫情、眼疾，世界排名由第5暴跌至第100，一度懷疑自己已變成業餘球手，無力挑戰前列。不過，他在紅館主場球迷打氣下，終擊敗世界排名第4的沙比，賽後他感慨：「原來不是認為自己可以贏，而是我真的可以贏。」



由於比賽在平日下午時段上演，紅館甚為冷清，入座率相信不足五成。前特首林鄭月娥、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、體育專員楊德強等都有出席，坐於前排VIP區觀戰。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

傅家俊自2019年後再擊敗世界前列球手，對近年經歷眼疾的他意義重大。（夏家朗攝）

擁有主場之利的傅家俊率先登場，球迷早已準備好手機「招呼」這位神奇小子；沙比就獲擁躉舉起寫上其稱號「Jester（小丑）」的燈牌歡迎，令本有點冷酷的他突然舉起雙手，示意觀眾大聲歡呼，炒熱氣氛。

觀眾席傳出一聲「Come on Marco！」，比賽隨即展開，球迷屏息靜氣，傅家俊打失遠枱紅波，觀眾嘗試忍住情緒但又按奈不住，隱約傳來「哎呀」。李斯特城出生的沙比，狀態跟其位於英超榜下游的家鄉球隊相似，雖曾打出一桿過百，但比賽中段白波兩度「撻死」。

有球迷準備了燈牌為沙比打氣。（夏家朗攝）

沙比落敗後投訴波枱有問題。（夏家朗攝）

沙比最後一局已被「超分」下仍沒有放棄，盡展「防守專家」本色，多次「set波」嘗試令Marco罰分，最終被一一拆解，滿足現場一眾球迷，均報以熱烈掌聲。最有趣是Marco打入最後一個紅波後，沙比已戴上口罩準備握手「認輸」，誰知Marco繼續打入下一個顏色波，令沙比要再等一會，惹來全場笑聲。最終Marco贏局數5：2晉級，四強會鬥特林普對希堅斯的勝方。

落敗的沙比雖然認為Marco表現不錯，但投訴場地有一點凍，球枱更令他發揮失常。

「球枱是全新，枱邊（Cushion）有一點慢，我打波多年，也在不同地方比賽過，也沒遇過這情況。」

「即使我用平常的打法，球也完全走往另一方向、跟預期的相差很遠。我根本不知道應該怎樣打，在桌上完全失去了信心。」

傅家俊跟沙比尾段上演多輪攻防戰，看得球迷十分滿足。（夏家朗攝）

這邊廂的Marco，信心則是愈打愈強。他憶起5年前的香港桌球大師賽，當時自己仍是世界頭五，惟如今世界排名已跌落100位，是今屆排名最低的一位。

同一項比賽，他卻是不一樣的心態。「近年經歷了眼疾，我好像已不屬於這個圈子，像業餘挑戰職業一樣，很不習慣。」Marco對上一次擊敗世界前列球手，已要數到2019年，他透露自己今次亦抱必輸心態去打，怎料有意外收穫。「雖然今次不是排名賽，但球手都是頂級。沙比是少數打得差都會贏的球手，所以贏了是肯定，提升了信心。原來我不只認為自己可以贏，我真的可以贏。」

傅家俊賽後走到場邊為球迷簽名，他認為香港球迷很有知識跟風度，足夠鼓勵場上球手。（夏家朗攝）

在自己的地方贏波，也別具意義，Marco坦言自己打波之外，比賽期間都有觀察現場、感受氣氛，「就像在發夢一樣，來看演唱會就多，沒想過可以在紅館打波。」

他指過往在外地比賽，最多僅得約3000名觀眾，認為紅館令比賽提升至另一個級別，也對香港球迷的舉動予以讚賞，「他們對桌球有充分的認知，做得好好，足夠鼓勵現場球手，不用再跟他們說什麼了。」

另外，中國球手趙心童昨晚確診退賽，周三（5日）曾跟趙心童近距離戴口罩交流的Marco透露，對方昨日並無病徵，並為他未能首次在香港比賽感到可惜。