香港桌球大師賽︱中國趙心童確診退賽 曾夥其餘球手出席賽前記招
撰文：袁志浩
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香港世界桌球大師賽賽會周四（6日）凌晨突然透過社交網站公布，訪港的中國球手趙心童因確診新冠肺炎退賽。
中國球手趙心童原定周四晚上7時鬥衛冕的羅拔臣，賽會稱他周三（5日）下午檢測結果呈陽性，因此退賽。
賽會最終決定其位置由世界排名第七、 有「黃金左手」之稱的威廉斯（Mark Williams）補上，並將此場比賽押後至周五（7日）下午1時30分舉行。而本計劃於周五下午1時30分上演、特林普與希堅斯的對決就提前於周四晚上7時進行。
趙心童周三下午仍有與其餘參賽球手一起參與賽前記者會，他曾站於希堅斯及傅家俊中間；之後又與羅拔臣同時接受傳媒訪問，但全程都有戴上口罩。
他當時還稱，自己剛好是1997年出生，來港參與活動慶祝回歸25周年「很特別」；又指希望留港數天遊覽及享受美食，但最終被確診打亂「部署」。
公關接受查詢時表示，現時暫未能提供更多資訊，有最新消息將會盡快公布。賽會則在新闡稿道：「祝願趙心童早日康復。」
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