香港桌球大師賽︱特林普「唧shot」驚豔觀眾　轟冷氣太凍要穿外套

香港世界桌球大師賽周四（6日）於紅磡香港體育館展開，由於趙心童確診退賽，特林普（Judd Trump）與希堅斯（John Higgins）的對決提早於今晚舉行。

「準神」特林普雖多次「唧shot」獻技，也打出今屆賽事暫時最高單桿度數的132度，但最終仍被淘汰。他賽後穿起外套受訪，認為現場凍得令他沮喪，也再次談及球枱的問題。



特林普跟希堅斯實力不相伯仲，紅館晚上入場人數明顯增多，但「山頂位」仍空空如也。「準神」特林普第一局就讓現場觀眾驚豔，先後兩度用「唧shot」（白波打中紅波，然後紅波把其他波撞入）得手，把本來分佈混亂的紅波解決。

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希堅斯比賽中段幸運地得分，隨即向對手示意「道歉」。（夏家朗攝）

兩位球手今晚遠距離擊球都相當穩定，次局特林普打出一桿132度，成為首日最高單桿度數；希堅斯也不讓他專美，打出「Century break（過百）」的102度回敬。特林普及後再用中距離「唧shot」打破僵局，兼再打出單桿120度追近，再一度反超前4：3。

特林普第二局打出今屆賽事暫時最高單桿度數的132度。（夏家朗攝）

結果雙方要打決勝局，兩人在該局前再「識英雄重英雄」地握手。最終希堅斯把握特林普犯錯，以局數5：4晉級，將於10月8日下午1時30分上演的準決賽，跟主場球手傅家俊爭入冠軍戰。

希堅斯跟特林普鬥足9局，共3個多小時後才獲勝。（夏家朗攝）

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特林普：好凍

兩人再合演一場「史詩級」對決，賽後特林普離開後再回到賽場接受訪問，但已身穿外套。他成為繼沙比後，另一位認為紅館現場冷氣太凍的球手，「好凍！這令我很沮喪（frustrated）。」對於今場比賽臨時提早舉行，特林普認為若如期上演會更好，「我們只來了兩晚，甚至仍難以入睡（因為時差），但兩名球手都有這種情況，今場水平依然很高，我不能用此作借口。」

一如所料，特林普也認為球枱有問題，「cushion令我連正常打波都有問題」；但希堅斯就覺得波枱是可反應的（reactable），只是有點慢，「我很享受這場比賽。」記者就此事向賽會公關查詢，暫時未獲回覆。

特林普認為現場冷氣太凍，也指出球枱令他連正常打波都難。（夏家朗攝）

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