世界盃2022｜基爾獲加開刀或缺席　英格蘭防線誰來頂替速度擔當

「曼市打吡」焦點落在曼城前線如何輾壓曼聯，英格蘭主帥修夫基未過半場卻可能暗自煩惱。

英格蘭國腳基爾獲加（Kyle Walker）上半場後段受傷離場，數天後宣布施手術治療鼠蹊傷患。手術成功，但2022世界盃開幕尚餘6星期，「三獅軍團」後防隨時失去不可或缺的「速度擔當」。



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32歲的獲加在周日曼市打吡（2日）中正選出場，戰至41分鐘受傷離場。曼城在昨晚公布該英格蘭國腳在曼市打吡傷及左邊鼠蹊，已開刀治理傷患，正待進一步評估康復進展。

獲加傷及鼠蹊，在曼市打吡未夠半場便退下火線。（Getty Images）

獲加亦在昨日於社交媒體上載病床照，雙手舉起拇指，臉露笑容。他在帖文稱於本周二（4日）已接受手術，「身為球員，傷患伴隨着我們熱愛的比賽。我現在可以專心復康，盡快回復狀態」。

基爾獲加完成手術報平安，可是能否趕及世界盃，頗成疑問。（twitter@kylewalker2）

卡塔爾世界盃於11月20日開幕，距今6星期，而決賽周球隊須11月14日交上26人大軍名單。獲加能否趕及傷癒並重拾佳態，頗成疑問。曼城領隊哥迪奧拿在周中歐聯之後回應，坦言無法預料獲加能否出戰世界盃。

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修夫基麾下，獲加長任右中堅，為防線拍檔補位包抄。（Getty Images）

獲加在如此關鍵時刻受傷，對英格蘭的影響無疑比曼城更大。獲加具備高速，右閘出身，在修夫基（Gareth Southgate）麾下長期穩佔三中堅陣的右中堅，助攻之餘又為哈利馬古尼（Harry Maguire）及史東斯（John Stones）補漏。他亦隨時可改踢翼衛，以及變陣為4後衛的右閘。

列斯占士（右）的功能跟基爾獲加相若，但兩側翼衛人選可能大受影響。（Getty Images）

9月底歐國聯對德國，修夫基便嘗試沒有獲加的三中堅組合，但史東斯在37分鐘受傷，隨即派獲加上陣。如今獲加受傷，功能相近的人選落在車路士列斯占士（Reece James）身上。惟英格蘭翼衛近期「側埋一邊」，左路頗為缺人，芝維爾多傷，勞基梳爾狀態波動。

獲加在陣，占士打右翼衛，今季在紐卡素表現穩定的捷比亞（Kieran Trippier）本有可能移師左路。這個如意算盤現在可能打不響。而修夫基在剛過去的國際賽期，均試由阿仙奴的布卡約沙卡（Bukayo Saka）擔任左翼衛。