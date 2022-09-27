英格蘭賽後四點觀察　世界盃前須解決之問題與啟示｜01球評

英格蘭以低迷狀態邁向世界盃，英軍主帥修夫基從這場對德國的歐國聯應認清兩個現實：需要尋找頂替哈利馬古尼之人、佐敦比克福特還是比尼克普比更值得信賴。



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誰可代替馬古尼？

英格蘭與德國賽和3：3，馬古尼是改變今場戰局的關鍵之人，令本身膠着的戰況突然變成英格蘭落後0：2。他笨拙地輸12碼，令德國開紀錄；他在前場失去控球，令英格蘭被拉開。這兩次是很典型的馬古尼式失誤，他速度及轉身慢，面對靈活型進攻球員很易出事，而且他很喜歡上前場助攻，但他的控球及傳球技術卻平平。

馬古尼輸12碼。（Twitter）

馬古尼前場失控球，是典型的「馬古尼式」犯錯。（Twitter）

回到英格蘭，馬古尼延續在曼聯的災難般的表現。可以預期到，馬古尼在未來個多月都難以動搖利辛度馬天尼斯及華拉尼的曼聯正選，換言之，在兩個月後的世界盃，馬古尼會被「雪得更硬」，狀態及信心可能更差。

這是世界盃前最後的試陣機會，修夫基本應在今輪歐國聯測試馬古尼的PLAN B，但他完全沒有這樣做，馬古尼兩場都踢足90分鐘。

馬古尼一直是英格蘭的左中堅正選。（Getty Images）

亡羊補牢，馬古尼今場對德國更以事實證明給修夫基看，真的要找其他人頂替他了。在修夫基喜歡使用的3-4-3陣式中，馬古尼穩佔左中堅正選，地位稱得上為穩如泰山，因為左腳的泰朗明斯表現也欠佳。當明斯也落選時，馬古尼更成為左中堅的唯一之選。

英格蘭三中堅體系入面，史東斯應該是居中首選，艾歷迪亞也可勝任，高亞迪在球會也踢了這個位置多年。突然間，居中中堅的人選不少。右中堅方面，基爾獲加是首選，因為他是「速度擔當」，非常重要，但他已經32歲，狀態難免下滑，所以今場修夫基都安排了史東斯試打右中堅。不過，史東斯也是「玻璃底」，今場踢了37分鐘受傷，由獲加入替。甚至，修夫基可以擺列斯占士入右中堅，由捷比亞打右翼衛，因為英格蘭實在太多右閘可用。

大家覺得世界盃會不會繼續見到馬古尼打正選？（Getty Images）

說到左中堅，修夫基就沒有這種幸福的煩惱，可能信馬古尼也是迫不得已兼無可奈何。明斯恨鐵不成鋼，跟住再數，可能已經是今季在愛華頓踢過左中堅的達高斯基，或者找湯姆利頂上。

其實，湯姆利也有入選今次的大軍名單，但令人摸不着頭腦地，修夫基沒有派他上陣一分鐘；反正英格蘭在歐國聯也是「擺爛」，為何不趁機試新人？

反正歐國聯已經降班，為何修夫基不讓哈利卡尼休息兼試試其他球員？（Getty Images）

修夫基如今只能靠未來個多月場邊考察，去解決馬古尼留下的左中堅問題。當然，以修夫基那種保守，說不定馬古尼變成「雪條」，也會繼續派他踢正選，那麼英格蘭到時真的命運堪虞。

原本這兩場是測試新球員的好時機，但修夫基似乎沒有這樣做，部分入選球員沒有上陣機會。（Getty Images）

尼克普比未能抓住機會

由於首席門將比克福特受傷，修夫基今輪不得不試用尼克普比打正選，但他控球時慌失失的鏡頭，加上最後一球的失誤，相信修夫基都看得清楚，還是比克福特更加可信。

普比正選披甲，但沒有展現出較比克福特更強的實力。（Getty Images）

勞基梳爾贏得重要一戰

今場對修夫基的最大收穫，可能是見到勞基梳爾還可以一用！馬古尼跟梳爾在曼聯失去坦赫格的信任，但兩人今場在國家隊表現一天一地，梳爾除了有入球外，左路進攻有威脅，曾向史達寧輸送妙傳，相信梳爾可以憑今場表現為自己鎖定世界盃的機票。

梳爾在左路活躍，還取得入球。（Getty Images）

美臣蒙特與布卡約沙卡

當史達寧坐在後備席睇波時，見到美臣蒙特與布卡約沙卡的表現時，這位英格蘭10號仔會不會有點危機感呢？從最近兩仗歐國聯見到，史達寧及菲爾科頓看來是修夫基心目中的攻中首選，但史達寧一如既往，把握力令人嘆息。

今場對德國落後時，修夫基替換一對攻中，由蒙特及沙卡入替，激活了球隊進攻，其中蒙特更取得入球。英格蘭的攻中人才濟濟，還有查頓辛祖、基亞利殊及拉舒福特等虎視眈眈，誰踢得差點，不但分分鐘失去正選，甚至不能去世界盃，這個是修夫基另一「幸福煩惱」位置。