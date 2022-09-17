人物誌｜東尼成賓福特83年入選英軍首人　浮沉三級聯賽的辛酸旅程

卡塔爾世界盃前，英格蘭公布最後一份國際賽名單，賓福特尖刀艾雲東尼首度入選。

26歲的艾雲東尼如今搖身一變成為國腳，更有機會代表「三獅軍團」出戰世界盃，想不到4年前的他，仍然在英甲打滾。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

英格蘭下周將在歐國聯先後鬥意大利及德國，為11月的卡塔爾世界盃作最後準備。英軍日前公布28人大軍名單，效力賓福特的艾雲東尼（Ivan Toney）則首度入伍。

「我們早已注視東尼，他不單止入球能力，他的技術﹑組織能力及制空能力，能夠給予球隊前線有不一樣的威脅。」這是英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）對艾雲東尼的評價。

艾雲東尼是賓福特前線必然主力，開季至今已貢獻5球及2個助攻，當中上場鬥列斯聯更連中三元，這個亮眼表現令修夫基難以忽視，加上拉舒福特受傷及奧尼屈堅斯啞火，東尼獲徵召變得更加理所當然。

英格蘭28人名單 兩曼聯後備繼續入選 艾雲東尼首獲徵召

艾雲東尼開季至今已攻入5球。（Getty Images）

艾雲東尼僅19歲首戰英超

26歲的艾雲東尼在賓福特成名，原來他早在2015年已在英超亮相。當年只得19歲﹑效力紐卡素的東尼，對車路士一仗後備入替，其後對曼聯再獲上陣機會。

兩場，10分鐘，就是東尼首季英超的成績表。東尼努力，卻欠缺火候，其後開展其外借生涯。3季﹑6度外借，曾效力班士利﹑韋根﹑梳士貝利及斯肯索普，在英甲留下不少足印。

【東尼的人球生活】

回歸英超路遙遙 心灰毅然離紐卡素

東尼在英甲打滾的數個球季，努力如常，但外借生涯似乎看不見盡頭。「就算我不斷進步及入球，但無論我做什麼也好，返回一隊的機會彷彿永遠都不會來臨。」東尼在2019年受訪時表達當年的心路歷程。

當年的紐卡素正值易帥，由賓尼迪斯取代麥卡倫，艾雲東尼對前景更加不樂觀，「我不覺得自己將有機會，因為我不清楚賓尼迪斯會否召我回去，但他當時已羅致不少球員，似乎不太給予年青球員機會。」

不受重用，心灰難免，離開或許是最好的方法，東尼決定改投彼德堡。兩季之間，東尼盡顯射手本色，聯賽合共轟入40球，並引來其他英超球會及當時在英冠的賓福特青睞。

賓福特射手再戰大舞台 擺脫自我質疑 紋身盛載一個信念

艾雲東尼效力彼德堡時，兩季合共攻入40球。（資料圖片／Getty Images）

法蘭克霸氣承諾成就東尼

英超與英冠，似乎不用選擇，但賓福特再三出價，最終成功得到艾雲東尼。甫加盟賓福特，東尼充滿疑問，主帥法蘭克決定出手，親身致電東尼解難，「我當時問他：『你（東尼）有什麼疑惑？』然後我向他承諾，以他的能力，他能夠在英冠一季攻入至少25球，所以我給予他兩個選項：一，齊齊升班，大家開心；二，把他賣走。」

一如法蘭克所言，艾雲東尼加盟首季即轟入31個聯賽入球，成為英冠神射手，並與球隊建立互信，最終助球隊升班，同時繼續留在賓福特。在法蘭克的調教下，東尼成為一個更出色的射手，在英超發光發亮。

艾雲東尼首戰英冠，即攻入31球，成為英冠神射手。（資料圖片／Getty Images）

4年內由英甲球員變英軍國腳

4年前的俄羅斯世界盃，艾雲東尼還在英甲打滾，想不到4年後的今天，成為了83年來首名入選英軍的賓福特球員，並有望在下周的歐國聯披上英格蘭球衣。

賓福特隊友麥比奧莫（Bryan Mbeumo）深信東尼能為英軍帶來新元素，「他（東尼）是一個極難防守的球員，因他會根據環境改變自己的踢法。我期待看到他在世界盃的舞台上，以自己的能力，為英格蘭前線帶來不一樣的改變。」

賓福特隊友麥比奧莫（右）相信艾雲東尼能為英軍帶來不同。（Getty Images）

2018年，當艾雲東尼由「喜鵲」加盟彼德堡時，他泛起一個念頭，「我不再是英超前鋒，我是英甲前鋒。」4年後，東尼不只是英超前鋒，更將成為英軍國腳前鋒。

艾雲東尼在英超賽場證明自己，如今有望更進一步，成為英格蘭國腳。（Getty Images）

英超今周直播賽程：

英超第8輪直播賽程（01美術製圖）

更多英超相關報道：