歐國聯｜英格蘭五戰不勝提早降班 修夫基：我們要堅持自己踢法
撰文：黎建明
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英格蘭日前在歐國聯賽事以0：1不敵意大利，球隊與領隊修夫基（Gareth Southgate）飽受批評，然而修夫基堅稱球隊表現不差，仍在正確方向發展。
英格蘭日前作客意大利的歐國聯比賽，在67分鐘被對方球員拉斯柏度尼攻入全場唯一入球，最終以0：1落敗。
英格蘭身處歐國聯A3組，頭5輪3負2和，以2分排小組包尾，由於第三位的德國有6分，因此即使尚餘最後一輪比賽，英軍已篤定包尾兼「降班」，2024/25年度將跌落次一級的B組作賽。
修夫基在賽後記者會承認，球隊成績未如理想，「包括今天在內，我們近期成績並不理想，並需自己進行修正，修正的方法就是堅持並相信過往讓我們在其他比賽取得成功的踢法，亦要保持團結，不要理會外界批評，而這些批評大部分會是針對我的。這沒有問題，承擔球員壓力是我職責所在。」
「我很難批評球隊今天的表現，我們擁有更多控球權、射門以及中目標的攻門，大部分時間都表現得很好，但關鍵時候未能成功防守，在對方禁區附近亦未能把握機會。」
修夫基依然相信，球隊正處於向正確方向發展，「我理解外界會因賽果而有反應，我們現在是處於低潮，然而我們要球員繼續相信我們的踢法。」
修夫基自2016年起擔任英格蘭領隊，上年帶領球隊晉身歐國盃決賽，可惜決賽在互射12碼階段不敵意大利屈居亞軍。當時英格蘭以後備入替的年輕球員拉舒福特、辛祖以及沙卡負責第三至五輪十二碼，三人最終全數射失，修夫基當時亦因此遭到猛烈抨擊。
英格蘭今屆歐國聯賽事5場比賽只得2和3負劣績，並出現多項尷尬數據，包括自1992年起首次連續5場非友誼賽無法取勝、自2000年11月以來首次連續3場國際賽無入球、連續495分鐘沒有取得死球以外入球、以及與「魚腩部隊」聖馬利諾共同成為今屆歐國聯賽事中尚未取得12碼以外入球的球隊。
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