女排世錦賽｜李盈瑩23分中國挫東道主荷蘭　替補副攻楊涵玉做奇兵

世界女排錦標賽16強複賽，中國以局數3：2擊敗東道主荷蘭，主攻李盈瑩取得全場最高的23分。替補副攻楊涵玉成為奇兵，她在之前的比賽較少上陣，今仗獲得重用，取得全隊最3高的13分。



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中國女排昨日擊敗荷蘭。（volleyballworld.com）

今場比賽戰情緊湊，你來我往，首局比分拉鋸，尾段打成22平手，荷蘭一口氣連取3分，以25：22先拔頭籌。在第二局，中國及荷蘭也是棋逢敵手，中段荷蘭曾經領先，但後來中國反先，以25：21追平局數。

中國女排主攻李盈瑩取得全場最高的23分。（volleyballworld.com）

第三局中國較快入局，在初段就明顯領先，以25：15大勝，領先局數2：1。身四局輪到荷蘭發威，以25：18勝出，追平局數2：2。在關鍵的第五局，中國發揮較好，以15：12擊敗荷蘭，總局數贏3：2。在複賽E組中，中國排名次席，在意大利之下。

中國女排奏凱。（volleyballworld.com）

李盈瑩是中國女排的主要得分武器，今仗取得全場最高的23分（20分進攻、2分攔網、1分發球）。另一主攻王云蕗就得14分。今場中國較令人意外的是重用替補副攻楊涵玉，她在今屆賽事上陣機會不多；在今仗之前，她僅在對巴西一役曾經取分。不過，她今場取得13分，其中一分來自攔網，是隊中第3高得分球手。在第四局，楊涵玉更得全隊最高的6分。

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中國女排主教練蔡斌賽後解釋這個部署，他說：「我們有四個副攻，每個人都有各自的特色。不同比賽中，我們在副攻線上會有一些變動。王媛媛前面打得也不錯，楊涵玉上場，換個節奏可能給對方製造多一些困難。我對她今天的表現很滿意。」

中國下場會在10月8日對意大利。