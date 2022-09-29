女排熱話｜泰國副攻手無心插柳　防守硬接一招卻有意外收穫

球類比賽，球來球往，有時「波冇眼」在所難免。

早前在女排世錦賽分組賽爆冷力克土耳其的泰國，其後鬥東道主之一的波蘭，雖然以直落3局不敵對手，但泰國隊今仗亦有「精華」，副攻手確林救球時硬接一招應聲倒地，豈料竟有意外收穫；對手球員亦不禁上前問候她的情況，。



女排世錦賽B組，早前意外擊敗土耳其的泰國，面對東道主波蘭，今仗卻以直落3局不敵對手。無獨有偶，3局比分亦是25：17。

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東道主之一的波蘭以直落三局25：17擊敗泰國。（Volleyball World）

進攻不成反而意外得分

次局初段，波蘭領先1：0，泰國隊接發球，副攻手確林（Pimpichaya Kokram）進攻不果，反而靠一個特別方法成功得分。這名泰國球手起手扣殺，扣球被對手攔網改變方向。波蘭再組織攻勢，對方的副攻手絲蒂雅克（Magdalena Stysiak）助跑起跳，扣殺打斜線，正好是確林準備防守的位置。

對手扣殺威力強大，確林即使有反應也太遲，結果硬食一記猶如中彈，雖然如此，她依然能夠把球擋回對方場區，更加落在無人地帶，意外地為泰國隊取分。

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確林救球後應聲倒地，當排球着地後，隊友立即上前查看她的情況，而絲蒂雅克其後亦特意走過泰國一方的場區，向確林致歉。這名泰國副攻手沒有大礙，繼續作賽，當她看到成功得分後，亦露出燦爛笑容。

確林「中彈」片段（03:53起）

24歲的確林，上年夏天登陸日本聯賽，加盟黑部水仙子（Kurobe AquaFairies），惟球隊戰績稍遜，上年以4勝16負的成績，在「V.League」中敬陪末席。

確林除了代表泰國隊，近年亦在日本搵食。（Instagram截圖）

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