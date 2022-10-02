女排世錦賽｜中國1：3不敵巴西嚐分組賽首敗　仍以D組首名晉級

世界女排錦標賽D組賽事，中國隊以1：3不敵巴西，今屆賽事首嚐敗績，惟仍以4勝1負與巴西同分，在局數較佳下，首名晉級次圈賽事。



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中國女排激戰巴西下先贏第一局。（volleyballworld）

第一局中國隊開局領先6：2，並一度擴大領先至21：14，巴西發力一度追至20：22，中國激戰下保住勝局，以25：23先贏第一局。

第二局中國開局不佳，落後5：13後急起直追，曾縮窄至5分之差，巴西成功保持領先優勢，以25：17拿下第二局，局數追成1：1平手。

第三局中國隊曾領先10：7，被巴西追平10：10後戰況膠着，在19：19時中國連番失誤，讓巴西以25：22成功贏得第三局，局數反超前2：1。

第四局中國一直落後，雖然一直努力追趕，仍無阻巴西以25：22收下第四局，並以總局數3：1擊敗中國女排。

中國女排成為D組首名，晉級第二階段賽事。（volleyballworld）

中國即使不敵巴西，與對方同以4勝1負得12分，計算局數中國13勝3負，較巴西的13勝5負更佳，以D組首名資格晉級第二階段賽事。

第二階段賽事分成兩組，每組8隊，頭4名晉級8強。中國同組對手包括分組對手巴西和日本，還有A組的意大利、荷蘭和比利時。