乒乓團體世錦賽｜港隊男團無緣獎牌　先取一分被韓國反勝8強出局

香港乒乓球隊在本屆成都團體世錦賽，遺憾與獎牌無緣。女團之後，男團今（7日）亦在8強止步。

港隊在先取一場下，被韓國反勝3：1。14年來首次奪得世界賽獎牌，僅差一步。



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港隊在16強直落3場擊敗埃及，躋身8強後對戰上屆季軍韓國。港隊主將黃鎮廷打頭陣對22歲的趙承敏，鬥得激烈。黃鎮廷首局帶出後被窮追，險勝11：9。趙承敏次局搶攻，追回6：11。黃鎮廷與接着趙承敏各取一局11：9，雙方在決勝局互有領先，領先距離最多兩分。黃鎮廷終11：9為港隊拿下第一分，賽後稱開局較好，前三板按照預期發揮，得以取下勝利。

黃鎮廷早前比賽「打到飛起」。（香港乒乓總會／ITTF）

港隊第二仗派出吳柏男，對戰韓國頭號男單，世界排名17的張禹珍，實力差距頗遠。張禹珍主導賽事節奏，吳柏男全程捱打，直落三局負4：11、3：11、4：11。第三仗林兆恒對韓國的趙大成，雙方排名頗接近，76位的林兆恒先勝11：8後，被91位的趙大成連取6：11、5：11。林兆恒在第4局早早落後，從未追近，再負4：11。

韓國在場數反先，壓力落在「一哥」黃鎮廷身上。面對張禹珍，黃鎮廷在首局後段連番觸網及落網，先負6：11，他在第二局急起直追，落後之下連追多分，扳回11：8，惟辛苦扳平，第三局又受制於張禹珍的快攻，數球被調動至離枱對拉後觸網出界，連救三個局點後再輸9：11。

黃鎮廷先取一分，惜未能在關鍵的第4場再下一城，無法挽救港隊。（twitter＠WTTGlobal）

進入關鍵一局，張禹珍被黃鎮廷制衡，先失3分後改變節奏，改為在發球後即搶攻，追平後分數緊咬而上，進入刁時。黃鎮廷與張禹珍對拉時稍處下風，最後一分打出界，負10：12，賽事結束。

張禹珍取下兩分，為韓國出線準決賽的功臣。（twitter＠WTTGlobal）

港隊先勝一場下，反負韓國1：3，於8強止步。港隊男團上回在世錦賽奪牌，已是2008年廣州世錦賽，由「乒乓孖寶」李靜、高禮澤，夥拍張鈺、梁柱恩及唐鵬殺入4強不敵中國，奪得銅牌。