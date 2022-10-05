乒乓團體世錦賽｜港隊男團16強3：0橫掃埃及晉級　8強迎戰韓國

在成都舉行的乒乓團體世錦賽男子16強賽事，香港男子乒乓球隊以3：0擊敗埃及，晉級8強後將面對另一亞洲球隊韓國。



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港男乒隊對埃及的賽事，首場先由吳柏男出戰Mohamed EL-BEIALI，吳柏男順利連贏三局11：3、11：7、11：8，以3：0為港隊先拔頭籌。

港隊「一哥」黃鎮廷以3：0擊敗對手，為港隊再下一城。（Getty Images）

第二場輪到港隊「一哥」黃鎮廷出場，再以11：5、12：10、11：9擊敗Youssef Abdel-Aziz，港隊總場數領先至2：0。

第三場比賽由林兆恒出戰Shady Magdy，比賽戰況較前兩場緊湊，林兆恒第一局僅敗11：13後，接連以11：4與11：3的大分差贏得第二與第三局，雖然被對方奪下第四局，但林兆恒在第五局表現出色，以11：7取下決勝局，為港隊以總場數3：0贏得比賽。

香港男子隊的8強對手，是在16強以3：0擊敗波蘭晉級的韓國。