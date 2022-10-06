乒乓團體世錦賽｜港隊女團出線在望遭德國逆轉　無緣再闖4強

港乒女隊在乒乓團體世錦賽與「老對手」德國爭入4強，變陣出擊，大好形勢下被反吸。

蘇慧音與朱成竹先取兩場，可惜被德國還以顏色，蘇慧音「守尾門」力戰不敵，結果港隊場數反負2：3。



港乒女團16強淘汰羅馬尼亞後，8強上演東京奧運團體銅牌戰翻版。港隊今仗再度變陣，改由蘇慧音﹑朱成竹及李皓晴正選登場，16強正選的杜凱琹任後備。

朱成竹再成奇兵為港隊奠勝 8強再遇老對手德國

蘇慧音朱成竹連取兩場

今仗由在奧運銅牌戰連下兩城的蘇慧音打頭陣，再度面對韓瑩。蘇入局較慢，先輸一局7：11，其後逐漸上力，次局大勝11：1扳回一城，第3局再以11：9再下一城反超前，雙方在第4局爭持不下，戰至「刁時」才分出勝負，結果蘇慧音以16：14力克對手，以局數3：1為港隊拔頭籌。

港隊在世錦賽再鬥德國，蘇慧音再度擊敗削球手韓瑩。（資料圖片／楊宇翹攝）

今屆賽事狀態大勇，未嘗一敗的朱成竹緊接上場，迎戰25歲的米特蘭（Nina Mittelham）。朱成竹開局手風甚順，一口氣連贏11：3及11：5，即使第3局被對方追回一局，朱再以11：5奠定勝局，港隊場數領先至2：0。

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朱成竹擊敗米特蘭，助港隊擴大領先。（World Table Tennis）

李皓晴3局力戰至「刁時」落敗

第3場由「大師姐」李皓晴上陣，與39歲的老將單曉娜碰頭，李在首局曾經落後4分，但她沉着應戰收復失地，追成10：10平手，可惜未能乘勢反勝，首局以11：13落敗。李皓晴在次局還以顏色，以11：5追成平手。單曉娜今仗失誤甚多，隨後兩局比分十分緊湊，同樣戰至「刁時」，可惜李皓晴未能把握機會，以10：12及14：16不敵對手。

李皓晴第3場不敵單曉娜。（資料圖片／高詩琦攝）

朱成竹面對削球手吞首敗

朱成竹第4局登場鬥韓瑩，首局未適應對手削球的打法，多次失誤，連輸兩局6：11及3：11。朱成竹第3局逐漸拾回節奏，雙方拉成均勢，中段分數梅花間竹，多次打成平手，可惜未能平反敗局，結果直落3局不敵韓瑩，今屆賽事首次敗陣。

港隊被失兩分後，能否躋身4強的重任落在蘇慧音身上，第5場鬥米特蘭。蘇慧音開局連取3分，其後與對手鬥得激烈，蘇以11：9先拔頭籌。蘇慧音次局一直落後，但未有自亂陣腳，逐步收復失地，可惜在「刁時」未能把握機會，以11：13落敗，被對手扳回一城。米特蘭愈打愈順，再取兩局11：5，結果蘇慧音以局數1：3落敗。

港隊領先兩盤下，被德國連追3場反勝，最終以場數2：3憾負，無緣繼續2018年，連續兩屆闖4強。

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