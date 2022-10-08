香港桌球大師賽｜紅館山頂朋友初體驗　距離雖遙遠猶勝屋企睇直播

紅館的「山頂位」遠近馳名，每位登上紅館的歌手也愛問：「山頂嘅朋友你哋好嗎？」

在偌大的紅館曾經舉辦過排球、羽毛球、五人足球甚至游泳賽，桌球卻是首次，不禁疑問「咁大個場，咁細張枱」。紅館睇桌球，「山頂朋友」好不好呢？



香港桌球大師賽相隔5年復辦，場地由伊館變紅館，香港桌球總會主席羅永聰早在記者會上明言，希望今次賽事成為史上最多人現場觀賞的桌球賽事。

場細，球迷可以清晰地看到球賽發生什麼事。海外舉辦桌球賽事的場館，當然沒有紅館般大，就如早前上演世錦賽的謝菲爾德Crucible Theatre，容納觀眾不足1000。能夠容納5000人的米爾頓凱恩斯Marshall Arena，已是巡迴賽中的大場。

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想念一起現場睇波的日子。（李澤彤攝）

桌球賽事移師紅館，票價分成3種，最便宜的價錢就是大家認為的「山頂位」。隨即浮起不少問題，「睇唔睇到㗎」、「睇唔睇到個波」、「會唔會現場都係睇電視」、「咁遠有冇氣氛」。桌球枱放在場中間，就算是看台的頭排，感覺上與球枱距離有點遠，這些顧慮也正常推斷。

筆者拿着綠區的門票，親身體驗一下山頂睇桌球的感覺。坐在尾4行，縱然是遠，但不至於「勁遠」，至少可以看清楚每個桌球，比想像中清晰得多，加上綠區的位置是可以從球枱的後方觀看，所以在高角度可看到球的走位，加上大螢幕的幫助下，觀賞體驗不是太差。

今次賽事的設置，並沒有球枱附近放上咪高峰，接收不到「Pot波」的聲音，幸好比賽途中十分寧靜，隱約也可聽到聲音。比賽時，場館猶如圖書館一樣寧靜，直至球手入波或有精彩鏡頭，歡呼聲就會隨之而來，這個環境也可幫助球迷們更專心欣賞比賽，加上現場氣氛的話，體驗必定比透過電視為佳。

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山頂位置觀看桌球，距離雖遠，但尚算清晰。（趙子晉攝）

若在紅館觀看演唱會，遲開是常識，觀眾通常不會準時入場，但桌球賽事有別於演唱會，開賽時間十分準時，球迷們一旦遲到，就會錯過精彩的賽事。

球迷們一旦真的遲到了，而球賽仍在進行中，觀眾當刻是不能進入場館，以免妨礙球手，只好在場靜候，等到該局打完，若該局打得激烈，可能要等上15分鐘，甚至更長時間才可進場。筆者亦試過這種滋味，場外的保安會叫球迷們耐心的等候，但亦有球迷剛好錯過入場而發難。為了避免在炎熱天氣下苦等，隨時是10多分鐘以上，似乎準時進場更有着數，但記緊帶褸，場館冷氣甚凍。

一旦趕不及進場，就要在場外等候至該局完成。（趙子晉攝）

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