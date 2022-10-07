香港桌球大師賽｜與別不同的的周五夜　逾千球迷久違地齊上齊落

香港體育館（紅館）對上一次舉行體育賽事，已是2019年的世界羽毛球巡迴賽香港站。當時絕對沒想到，一別就是3年。

這一千日，恍如隔世，世界都變了樣。能在紅館同呼吸、同歡呼，吳安儀和奧蘇利雲的對決，實在是久違了的Friday Night。



曾幾何時是港人每周引頸以待的一夜，但在疫情新常態下，走在街上的周五晚，我們真的久違了。

香港桌球大師賽｜奧蘇利雲5局淨勝吳安儀 矚目大戰氣氛熱烈

吳安儀與奧蘇利雲的對決，令球迷過了不一樣的周五夜。（李澤彤攝）

不單止「Friday Night」，香港的體育賽事同樣大受疫情所影響。疫情3年，在香港曾舉行的大型賽事，屈指可數。閉門作賽、參賽人數大減、延期甚至取消，逐漸成為近年體育大賽的新常態，就算是維港泳、國際七人欖球賽、渣打馬拉松等，同樣難逃厄運。

想跑馬拉松未必有得跑；想睇波又未必有得睇。久而久之，港人在香港參與體育盛事似乎變得愈來愈奢侈。就在此刻，香港桌球大師賽能夠順利舉行，吳安儀坦言不簡單：「香港近兩三年很多不如意及困難，如今竟然能夠在紅館舉辦如此大型的賽事，實屬難得。」

想念一起現場睇波的日子。（李澤彤攝）

今個星期五的紅館，上演吳安儀對奧蘇利雲，彷彿有點不一樣。球手就是今晚紅館的主角，當兩人進場時，即使看台並非坐爆，但歡呼聲依然如雷貫耳，兩人即使是一個小動作，也輕易挑起在場球迷的反應，球迷們亦毫不吝嗇歡呼聲。

兩名深受香港球迷愛戴的球手，全場歡呼聲此起彼落。入波，歡呼；高難度入波，歡呼聲更大。直至賽事中後段，落後的吳安儀有機會埋枱時，球迷把握機會高呼「安儀加油」，打入一球也以掌聲作鼓勵。

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吳安儀對現場觀眾支持大為感動。（李澤彤攝）

不論奧蘇或吳安儀打失「餐士波」，球迷同樣發出歎息。這種全場同喜同悲、齊上齊落的感覺，既陌生又熟悉，今晚終於回來了球迷猶如把儲了3年的力量，一口氣在今晚盡情釋放。

現場欣賞體育賽事就是如此直接，一同打氣、一同喝倒彩，這個體驗是隔着電視完全做不到的。

奧蘇利雲大受現場觀眾歡迎。（李澤彤攝）

雖然今仗戰果較為一面倒，但能夠一睹奧蘇左手出手「撻死」，即使面對女將吳安儀，同樣沒有手軟，連續5局也「起Break」。作為球迷，看到世界頂級球手這種表現，必定收貨，唯一美中不足相信就是太快完成，但意猶未盡就證明今仗的精彩程度。

「當我進場一刻，歡呼聲雷動，當刻震撼了我，看到看台上如此多球迷的支持，十分感動，尤其是在如今（疫情）的艱難時刻，這個感覺來得更強，感激所有球迷的支持。」

吳安儀賽後衷心感激球迷們的支持。事實上，支持是雙向的，若果沒有他們，球迷也不可以如此盡情地歡呼。

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