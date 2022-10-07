香港桌球大師賽｜奧蘇利雲5局淨勝吳安儀　矚目大戰氣氛熱烈

香港桌球大師賽的重頭戲，主場出戰的「四眼Cue后」吳安儀首度與「火箭」奧蘇利雲碰頭。兩名同樣是港人愛戴的球手，現場氣氛當然熱烈，奧蘇除了首局開波失威後，表現愈戰愈勇，結果5局淨勝吳安儀。



香港桌球大師賽重頭戲、最後一場8強由奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）對港將吳安儀，當然是球迷們、甚至是吳安儀期待的一仗。

開賽前，大會舉行開幕儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、梁卓偉及羅永聰，在傅家俊及希堅斯陪同下主禮，3名主禮嘉賓拿起球棒開球，引來全場球迷的歡呼。前特首林鄭月娥今晚同樣是座上客之一。

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開球禮後，兩名球手先後進場，吳安儀進場時神情輕鬆，配上韓國女團Blackpink的歌曲，更把手放在耳邊，炒熱現場氣氛。當主持叫出奧蘇利雲的名字，全場歡呼聲比吳安儀更大，「火箭」一臉冷靜地入場，並向球迷們招手示意。

球賽正式開始，奧蘇利雲選用左手開波，起手卻「撻Q」，白波直入袋中「撻死」，有點失威，奧蘇也露出尷尬的表情。吳安儀隨即上手，當「四眼Cue后」得分時，全場歡呼聲不絕，安儀連遠檯同樣得分，其後當她嘗試起手時，卻發現「Cushion」附近有烏蠅，裁判走前趕走後，吳安儀這球卻打失了。

28度的領先優勢不足以讓吳安儀先下一城，縱然奧蘇似乎仍未入局，出手打粉紅波「炒粉」，惟吳安儀未能把握機會，「火箭」一口氣打出73度先拔頭籌。

奧蘇利雲次局早段領先33度，吳安儀其後嘗試救波時，不慎打散紅波堆，令奧蘇其後上手更容易，隨即轟出一棒100度，結果以133：0 再取一局。

即使吳安儀落後兩局，在場的歡呼聲依然，「加油」與「安儀加油」的聲音不絕。奧蘇利雲再以左手開波，今次效果比上次好，但依然有點偏差，白波停在袋口邊差點「撻死」，其後奧蘇遠檯失手，安儀難得有埋檯的機會，可惜打黑波再度「炒粉」，奧蘇再打出59度，以76：1領先至局數3：0。奧蘇利雲愈打愈有，未有留手，第4局以一棒81度致勝，領先4局進入休息。

第5局，奧蘇利雲中檯打尾袋得手，白波卻再度「撻死」，吳安儀打出16度，惟紅波打中袋時失手，「火箭」再有機會埋檯，隨即收復失地，「三爬兩撥」解決檯面的紅波，以95：20奠勝，結果以局數5：0大勝吳安儀，周六（8日）將與羅拔臣爭入決賽。

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