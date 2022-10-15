大嶼山行山遊記｜梅窩銀礦灣探萬角咀　入林登山經稔樹灣出愉景灣

踏入九月下旬，秋意漸濃，加上有季候風，天氣更顯清涼，亦非常乾爽，正好上山走走，今週會到位於梅窩的萬角咀看看，然後登山過愉景灣，梅窩碼頭集合。

（出發日期：2022年9月28日）



早上在東涌吃過早餐，搭3M巴士到梅窩，部份隊友搭船到來，約10時齊人，四人一組出發沿海邊步往東灣頭路，經東灣頭村村徑前往萬角咀，萬角位於銀礦灣以東，行一段村徑到達萬角，村內有多間村屋，村屋見養有鸚鵡，應有人居住，沿村路下行近沙灘前，有兩間村屋，10年前來過，近沙灘的村屋有一對老夫婦居住，兩人也很好客、健談，但聽聞老伯早前過身了，剩下婆婆一人，往沙灘的路也被封了，覓路出沙灘走走，看看碼頭、萬角山咀及頭顱洲。

拍照後馬上離開，還跟婆婆傾了一會，婆婆似乎心有不滿，所以封了出沙灘的路，別過婆婆原來路走回涼亭，後方有山路通往熙篤神學院，走在林內要小心看着GPX及絲帶，穿過山嶺到了山頂涼亭，在涼亭先行大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經東灣頭村村徑前往萬角咀👇👇👇

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休後不想走正路下山，看地圖右邊有路下神學院，之前亦走過一次，逐由右邊山路下山，穿過林路看著神學院方向走，但下神學院的路被封了，唯有右邊山徑沿徑下村，經村舍走至神學院碼頭，再兜往稔樹灣出愉景灣，下午2時多到達，到商場搭巴士回東涌轉車回大埔，約10公里，走了4個多小時。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後下神學院、經村舍走至神學院碼頭👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】