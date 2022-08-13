大帽山行山｜荃灣川龍出發行相思林徑　訪小丑石、雙三角石室打卡

高空反氣旋為華南帶來晴朗天氣，周三天晴酷熱，小組活動開相思林徑路線，沿路有林蔭又有水，川龍村集合。

（出發日期：2022年7月13日）



早上在荃灣吃過早餐，搭80號小巴到川龍村，9時40分準時起步，四人一組沿村車路步至三生酒廠旁村路登山，穿過軍車路，接響石脊走一段覓得相思林徑入口。

相思林徑是位於大帽山山腰約600米高的環山徑，因路段廣種相思樹而得名。林徑有不少入口均可到達，但路段較窄要小心行走，沿途會經幾條石澗，可濕濕水頗清涼。

▼按圖看清路線及沿途風景，川龍村起步行相思林徑👇👇👇

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林徑內有一「小丑石」及近期多人去探的「雙三角石室」都很別緻，沿林徑橫走到岔口（設有警告牌）樹蔭下大休。休後離開林徑，下山穿過龍門徑到引水道出老圍村搭車，是日里數不多約7公里，玩了5個小時，天氣太熱也算不錯。

▼按圖看清路線及沿途風景，探秘小丑石、雙三角石室👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】