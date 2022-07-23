大嶼山行山｜行南大嶼郊遊徑盡覽貝澳海灣　沿途有澗輕鬆易走

外圍熱帶氣旋影響本港，周三天氣非常悶熱，小組安排去南大嶼郊遊徑，沿途有澗又全下坡輕鬆易走，東涌巴士總站集合。

（出發日期：2022年6月29日）



早上天晴，天氣悶熱，搭9時15分開出3M巴士到伯公坳，部份隊友已在等候，整理一下，在起步點拍張照，四人一組沿南大嶼郊遊徑前行。

沿途風景優美，可俯瞰長沙、貝澳美麗沙灘，還經多條山澗，著名的有青龍及雙龍石澗，約中午12時到達雙龍石澗大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿南大嶼郊遊徑行至雙龍石澗 👇👇👇

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休後，續沿郊遊徑下行至南山營地，再經古道下鹿地塘出梅窩。到體育館梳洗一下，再搭車回東涌，是日行程輕鬆，約10公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，行落南山營地經古道到梅窩👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】