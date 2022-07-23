大嶼山行山｜行南大嶼郊遊徑盡覽貝澳海灣 沿途有澗輕鬆易走
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
外圍熱帶氣旋影響本港，周三天氣非常悶熱，小組安排去南大嶼郊遊徑，沿途有澗又全下坡輕鬆易走，東涌巴士總站集合。
（出發日期：2022年6月29日）
早上天晴，天氣悶熱，搭9時15分開出3M巴士到伯公坳，部份隊友已在等候，整理一下，在起步點拍張照，四人一組沿南大嶼郊遊徑前行。
沿途風景優美，可俯瞰長沙、貝澳美麗沙灘，還經多條山澗，著名的有青龍及雙龍石澗，約中午12時到達雙龍石澗大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿南大嶼郊遊徑行至雙龍石澗 👇👇👇
+43
休後，續沿郊遊徑下行至南山營地，再經古道下鹿地塘出梅窩。到體育館梳洗一下，再搭車回東涌，是日行程輕鬆，約10公里，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，行落南山營地經古道到梅窩👇👇👇
+25
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
大嶼山行山路線｜走一圈欣澳後山 連登大山大輋峒賞開揚景致大嶼山行山遊記｜芝麻灣下徑賞奇岩怪石 搵拳頭石打卡登大舞台港島行山路線｜港鐵站上灣仔峽行金夫人徑 登班納山俯瞰南區美景大埔行山｜大美督龍尾行湘采脊上八仙嶺 落山感受千溪走廊特色深井行山｜訪深井沉澱池走大欖林道 經吉慶橋行南坑排古道落山沙田行山路線｜大圍紅梅谷起步行九沙古道 再上畢架山落黃大仙花坪頂行山路線｜青馬收費廣場上五鼓嶺 穿過大橋底上山尋花坪石
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】