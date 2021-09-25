大嶼山行山｜東梅古道由東涌起步　經白芒行到梅窩順道探秘銀礦洞

周二特備節目去踏單車，周三行山活動輕鬆點走東梅古道，樓梯較少，上落不多，東涌東薈城集合。

（出發日期：2021年9月15日）



早上吹微風，天晴酷熱，天文台預告有雨又不準。與隊友在東涌香港地食早餐後，在早上9時20分在東薈城集合。

人齊後，四人一組起步，沿翔東路單車徑，再上接東梅古道，經奧運林下行至大蠔灣，入白芒村，經牛牯塱、田寮上亞婆塱大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由東涌經古道往白芒👇👇👇

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休後，經望渡坳下黃公田、窩田村、銀礦洞、銀礦灣瀑布公園出白銀鄉，沿村路步出鄉事會路市政大樓梳洗。梳洗後，隊友到碼頭附近午膳，呀喵在街市旁搭車回東涌，今日輕鬆走約10公里，4個小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，途經銀礦洞往梅窩👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】