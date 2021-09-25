大嶼山行山｜東梅古道由東涌起步　經白芒行到梅窩順道探秘銀礦洞

周二特備節目去踏單車，周三行山活動輕鬆點走東梅古道，樓梯較少，上落不多，東涌東薈城集合。
（出發日期：2021年9月15日）
早上吹微風，天晴酷熱，天文台預告有雨又不準。與隊友在東涌香港地食早餐後，在早上9時20分在東薈城集合。
人齊後，四人一組起步，沿翔東路單車徑，再上接東梅古道，經奧運林下行至大蠔灣，入白芒村，經牛牯塱、田寮上亞婆塱大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，由東涌經古道往白芒👇👇👇
+36
休後，經望渡坳下黃公田、窩田村、銀礦洞、銀礦灣瀑布公園出白銀鄉，沿村路步出鄉事會路市政大樓梳洗。梳洗後，隊友到碼頭附近午膳，呀喵在街市旁搭車回東涌，今日輕鬆走約10公里，4個小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，途經銀礦洞往梅窩👇👇👇
+24
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
+5
大嶼山行山路線｜分流郊遊徑多特色古蹟奇景 留意起點位置預時間大嶼山行山路線｜南大嶼郊遊徑平緩多樹蔭 伯公坳起步行落梅窩荃灣行山｜麗城花園上石龍拱俯瞰汀九橋 經元荃古道下山出柴灣角元朗行山路線｜上山前漫遊錦田壁畫村 登井坑山搵恐龍頭石打卡西貢行山路線︱荔枝莊行到深涌賞地質奇景 探秘兩條隱世海岸村莊西貢行山路線︱黃石家樂徑路程短起伏緩 環迴路線賞高塘口靚海景將軍澳行山｜釣魚翁郊遊徑俯瞰清水灣 中途有撤退捷徑方便一家人
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】