大埔行山｜大美督龍尾行湘采脊上八仙嶺 落山感受千溪走廊特色
撰文：山水小組
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這幾次的路線都是在西貢，今日改變一下，轉去新界東北。在新界東北，交通較方便的是八仙嶺、黃嶺一帶。以我所知，從南面上八仙嶺，從東至西有四條路線。想起一七年曾上落湘采脊，轉眼又四年了。
（出發日期：2021年11月14日）
天氣好，今日再去一次湘彩脊吧。今早乘75K巴士到汀角路龍尾村。下車後，抬頭便看見今早的路線。八仙嶺南坡較北坡陡峭。最右邊的是仙姑峰，峰下的崖壁當然是馬騮崖。今早的路線在第二條山岬上。出口是第二和第三個峰（從右至左）之間的山坳。
▼按圖看清路線及沿途風景，從龍尾村上到八仙嶺👇👇👇
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過了黃嶺，繼續前行，再走過W121標距柱，來到這個路牌。路牌對面就是落千溪走廊的山徑。本來可以走大路落平頂坳，不過這條是原定路線，就照計劃轉入這條山徑。
屏風山北坡是一片矮小的灌木林，主要是崗松。看到整個屏風山和大瀝嶺之間的谷地。遠處是沙頭角海。
▼按圖看清路線及沿途風景，走千溪走廊橫山徑下山👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】