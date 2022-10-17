學界劍擊｜鄭鐵男領男拔花劍完美封王　百感交集的最後探戈

一連兩日的港島及九龍區學界劍擊賽圓滿結束，拔萃男書院在花劍及佩劍團體封王，再度稱霸全場總冠軍。

鄭鐵男相隔4年再戰學界，以大師兄身份領軍，最後一次代表男拔出戰，這名應屆世少冠軍百感交集。



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港九學界劍擊賽在周日（16日）舉行團體賽，力爭延續連霸的拔萃男書院，縱然在重劍「斷纜」僅得季軍，但花劍及佩劍順利封王，無阻男拔衛冕男子組全場總冠軍。

男拔順利衛冕學界男子組全場總冠軍。（趙子晉攝）

拔萃女書院在花劍險勝聖保羅男女中學，同時衛冕女子組全場總冠軍。（趙子晉攝）

鄭鐵男領男拔花劍封王

男拔中六生﹑港隊代表鄭鐵男戰畢U23亞錦賽後返港，趕及在團體賽當日轉為「藍碼」，帶領師弟陸浚諾、唐令儒及何承謙，出戰個人最後一次學界。男拔小組賽輕鬆全勝晉級，其後再大勝香島中學及旅港開平商會學校，決賽與宿敵喇沙書院爭標。男拔大部分時間領先喇沙，但分數差距不大，鄭鐵男負責守尾門，穩住勝局，結果以45：38力克喇沙，順利封王。

鄭鐵男領軍出戰，決賽力克喇沙封王。（趙子晉攝）

「做大佬」有無形壓力

相隔4年，再戰學界，鄭鐵男如今已經貴為世少冠軍級人馬，同時成為劍隊中的「大佬」。這名港隊新星提點隊友以外，更為隊友上線落線，依然落力與全隊高呼男拔的「Cheers」，他與其他隊員無異，也是男拔劍隊的一員。

鄭鐵男近年四出征戰，累積不少比賽經驗，同時獲獎無數。相對之下，學界無論水平和規模都遠不及海外比賽，但對他來說卻緊張依然：「我以為可以輕鬆面對學界，但當我上場時，在男拔﹑喇沙舊生觀戰下，原來心情同樣緊張，加上今年變成大師兄，有一種無形壓力，所以發揮一般。」

就算是隊中的大師兄，鄭鐵男也不介意為隊友上線落線。（趙子晉攝）

最後一年打學界 既開心又感慨

原本當鄭鐵男出發U23亞錦賽時，政府的隔離政策依然是「3+4」，他早已對出戰最後一年學界打定輸數，但早前變成「0+3」後，學界最終戰才失而復得，就算鄭鐵男只能出戰團體賽，他也心存感恩。

學界停辦的3年間，學生劍手們畢業的畢業﹑離港的離港，鄭鐵男難免唏噓，「大家都好渴望打學界，氣氛都好好，但這幾年間不少人因為海外升學，或是疫情等原因而選擇離開劍擊。感恩的是，無論遇上什麼難關，我們依然還有一班兄弟堅持下去，這就是拔萃的團隊精神。」鄭鐵男寄語師弟，希望他們薪火相傳，把拔萃的精神承傳下去。

鄭鐵男高呼「Cheers」依然落力。（趙子晉攝）

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