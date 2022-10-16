足球熱話｜賓施馬成金球獎大熱門　成唯一能打動C朗拿度的男人

2022年度金球獎將於周一（17日）在意大利拿不勒斯揭盅，多間媒體都事先指出皇家馬德里前鋒賓施馬（Karim Benzema）為頂頭大熱，更有望獲好友C朗拿度親身支持；而基利安麥巴比則盛傳不入前五，或不會出席。



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第66屆金球獎頒獎禮前，包括《法新社》、《Le Parisien》等法國媒體在內，都指賓施馬是「壓倒性的大熱門」，當中《法新社》寫道：「賓施馬是男子金球獎的頂頭大熱，他將會成為繼施丹之後，第一位贏得這項最高個人榮譽的法國球員。」

賓施馬今年稍早已獲選為歐洲最佳男子球員。（Getty Images）

今屆金球獎共有30名候選人，當中保持7次奪獎紀錄、上屆得主美斯未有入選；34歲的賓施馬則憑着上季46次為皇家馬德里上陣攻入44球的表現，成為大熱門，這位法國前鋒上季更為皇馬橫掃西甲及歐聯等球會榮譽，射入的44個球會入球中亦包括15個歐聯入球。賓施馬在今年8月，已先奪得歐洲足協年度最佳男子球員，今次奪得金球獎在即，風頭一時無兩。

另外，德國《天空體育》指C朗拿度雖然不會獲獎、甚至不入前10名，但也會為了好友賓施馬而破格出席典禮。C朗自他在2017年個人第5次、也是至今最後一次獲獎之後，便一直未有出席過金球獎頒獎禮，連前皇馬隊友莫迪歷在2018年獲獎時他亦缺陣。

C朗拿度效力皇家馬德里的年代，在場上常獲賓施馬助攻。（Getty Images）

去年C朗再度缺席後，被《法國足球》主編Pascal Ferre指「他的唯一目標是在掛靴前，比美斯贏得更多次金球獎」，其後C朗大力否認、更發聲明怒批對方是「騙子」，旨在用C朗的名字獲利。在這次事件後，若C朗今次願為賓施馬出席，足證這位法國前鋒在其心目中有多重要。

盛傳想離開巴黎聖日耳門的法國前鋒麥巴比，或不會出席金球獎頒獎禮。（Getty Images）

不過《Le Parisien》指，另一炙手可熱的法國球星麥巴比，或不會出席典禮，報道指，他雖然與賓施馬關係友好，但亦寫道：「他已暗中決定要在今個冬天離開巴黎聖日耳門，若出席頒獎禮，一舉一動都會被放大解讀。」另外，他今夏亦曾向金球獎主辦單位《法國足球》道，認為自己應僅次於賓施馬之後，不過西班牙《世界體育報》指，麥巴比今次不入前5名，令他更缺乏出席的意欲。