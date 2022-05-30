最強綠葉化身完美主角　亨利力撐賓施馬贏金球獎　「唔使投票嘞」

需要做綠葉時，他會默默犧牲，甘心付出；需要做牡丹時，他也可以擔起大旗，大紅大紫。他是賓施馬。

這位34歲皇家馬德里前鋒，剛助球隊於歐聯擊敗利物浦捧盃，成為今年度金球獎的大熱門。法國名宿亨利更揚言叫主辦單位不用投票了，直接頒獎給賓施馬就可以。



賓施馬5次贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

雖然賓施馬在歐聯決賽沒有入球，但他在今屆歐聯12戰攻入15球，單屆入球僅次13/14球季攻入17球的C朗拿度；而且不少是淘汰賽中的關鍵致勝入球，帶領皇馬接連擊敗巴黎聖日耳門、車路士及曼城。賓施馬還是今季西甲神射手，攻入27球，幫皇馬贏得西甲冠軍。這季各項賽事46場比賽入44球，憑如此表現，他已經成為今年度金球獎的大熱門。

賓施馬戴上皇馬的隊長臂章，帶領球隊步出球場。（Getty Images）

法國名宿亨利在歐聯決賽後的節目上，力撐同鄉贏金球獎。他說：「我有一些說話想跟《法國足球》（金球獎的主辦單位）及投票人說……不用投票了，賓施馬已經贏了。完！（Close the vote, Benzema won it. Bye!）」

另一位評述員里奧費迪南都認同，他說：「關於金球獎的爭論已經完結。如果賓施馬贏不到，會是一種諷刺。」

"Close the votes, Benzema won it. Bye!"



Thierry Henry has a message for France Football on the Ballon d'Or. 👀 😂 pic.twitter.com/AyyDBDeV9p — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 28, 2022

在決賽後，有記者問賓施馬，有沒有想過贏金球獎，他坦言：「當然有！」他續說：「我接下來會去國家隊報到，我覺得自己已經為球會做到最多最好，看看之後怎樣吧，但無論如何，我為自己所做的引以自豪。」

第5次贏得歐聯的賓施馬說：「我有冠軍，又不用再在場上證明什麼，最重要的是我享受。」教練安察洛堤大讚賓施馬是當今球壇完美中鋒的代表，他做到一位中鋒所需的全部工作，包括防守。

就算沒有C朗，皇馬靠賓施馬也能贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

賓施馬保持頂級狀態15年，他從里昂出道，以全能為聞名，有速度有對抗，有射術有傳球，是一位能力全面的前鋒。07/08球季，二十出頭的賓施馬入球大爆發，單季攻入20球，被視為法甲最佳球員。那時候，賓施馬就是里昂的天之驕子、法甲的首席球星。他也曾經是一朵受萬千寵愛的牡丹。

賓施馬在法甲的里昂出道。（Getty Images）

2008年，賓施馬在歐聯代表里昂對曼聯。（Getty Images）

2009年夏天，皇馬發動震驚世界的「銀河艦隊2.0」計劃，一口氣將英超、意甲及法甲的最強球星收購過來，分別是C朗拿度、卡卡及賓施馬。在那支星光熠熠的皇馬中，賓施馬的光芒不如其他人耀眼，還要跟希古恩競爭位置。那時正值C朗的巔峰，全隊皇馬皆為其綠葉。

賓施馬曾是C朗身邊的最佳綠葉。（Getty Images）

賓施馬彷彿失去出道時的驚艷，承擔起很多不起眼但重要的工作，他學習更多串連攻勢，為隊友送上威脅傳球，甚至是更多積極回防。為全隊利益，為C朗的不凡，賓施馬甘於收斂自己，默默奉獻，從不聽見他「跳草裙舞」或者要跟C朗爭什麼，甚少離隊傳聞。

賓施馬與C朗及加里夫巴利組成「BBC」三叉戟。（Getty Images）

在C朗離隊前的一季，賓施馬在17/18球季只得5個聯賽入球，各項賽事只入12球，助攻還比入球多。當C朗轉投祖雲達斯，令人擔心賓施馬能否擔起重任。

賓施馬效力皇馬以來，每季西甲及歐聯的入球及助攻數目。（BBC）

然而，賓施馬告訴大家，當球會要他當配角，他退可深藏功與名，但當有需要站出來領軍，他進則綻放光芒。18/19球季，他的聯賽入球大反彈至21球，各項賽事攻入30球。儘管已經年過三十，但賓施馬的表現不進反退，到今季更踢出金球獎級數的發揮。