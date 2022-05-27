歐聯決賽｜沙迪奧文尼「劇透」定軍心 揭露競逐金球獎的一大劣勢
撰文：趙子晉
出版：更新：
利物浦前線主力沙迪奧文尼的合約至明年夏天屆滿，至今仍未與球隊續約，盛傳拜仁慕尼黑等勁旅已對他虎視眈眈。歐聯決賽前夕，這名塞內加爾球星先帶來好消息，稱將會是「利迷」想聽到的答案。
由沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴組成的「埃及文明」組合，合約同樣於明年夏天屆滿。即使是歐聯決賽前夕，亦難免被問及前途問題，「非洲孖寶」異口同聲表示，專注周六的大戰是首要任務，其他問題現時並不重要。
沙迪奧文尼早前表明，戰畢歐聯決賽後，便會宣布去留。這名塞內加爾球星事前「劇透」，認為將是個「利迷」們想得到的答案，「我現在十分專注在周六的歐聯決賽，加上現時的感覺十分好，這是我現時可以給予的答案。歐聯決賽後，我會公布，我會給予一個大家想聽到的答案，這是非常特別的答案。」
盛傳拜仁慕尼黑對文尼有意思，現時表明有大家開心的答案，似乎留隊機率甚高，但現時沒有事情比歐聯決賽重要，文尼直言會用盡一切努力擊敗皇馬，「前途問題現時對我來說太遙遠了，現時我只想全心專注歐聯決賽，用盡方法奪冠，因為這是對我及利物浦球迷最重要的事。還記得4年前的決賽，當時皇馬是較出色一隊，但如今已是另外一回事。」
文尼今季多次成為利物浦的救世主，早前又助國家隊贏得非洲國家盃，爭奪金球獎的呼聲愈來愈高，但他坦言身為非洲球員，已有一個天生的劣勢，「對上一個來自非洲的金球獎得主，已經是韋亞（George Weah），非洲球員在這獎項上沒有優勢，這是令人傷心的事實，但我也會盡努力嘗試。」
更多歐聯決賽相關報道：
歐聯決賽．數據篇︱皇馬往績近乎無敵 對上一隊破宿命正是利物浦歐聯決賽︱利物浦盃賽醒神靠秘密武器 戴特別頭套練死球增準繩度歐聯決賽︱4年人事幾番新 利物浦黑馬變熱門 賓施馬單天保皇馬英超｜利物浦風水型前鋒獲盛大送別 兩大關鍵演出奠定傳奇地位歐聯︱利物浦闖決賽兩無名英雄 熱血救危難紅軍常在高普與擁躉心歐聯決賽｜安察洛堤早半個月自爆排陣 莫迪歷用法或再成關鍵