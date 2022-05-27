歐聯決賽｜沙迪奧文尼「劇透」定軍心　揭露競逐金球獎的一大劣勢

利物浦前線主力沙迪奧文尼的合約至明年夏天屆滿，至今仍未與球隊續約，盛傳拜仁慕尼黑等勁旅已對他虎視眈眈。歐聯決賽前夕，這名塞內加爾球星先帶來好消息，稱將會是「利迷」想聽到的答案。



由沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴組成的「埃及文明」組合，合約同樣於明年夏天屆滿。即使是歐聯決賽前夕，亦難免被問及前途問題，「非洲孖寶」異口同聲表示，專注周六的大戰是首要任務，其他問題現時並不重要。

明年夏天完約的沙拿及文尼，異口同聲指現時並非談論未來的最佳時機。（Getty Images）

沙迪奧文尼早前表明，戰畢歐聯決賽後，便會宣布去留。這名塞內加爾球星事前「劇透」，認為將是個「利迷」們想得到的答案，「我現在十分專注在周六的歐聯決賽，加上現時的感覺十分好，這是我現時可以給予的答案。歐聯決賽後，我會公布，我會給予一個大家想聽到的答案，這是非常特別的答案。」

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大戰前夕，沙迪奧文尼率先「劇透」安撫利物浦球迷的心。（Getty Images）

盛傳拜仁慕尼黑對文尼有意思，現時表明有大家開心的答案，似乎留隊機率甚高，但現時沒有事情比歐聯決賽重要，文尼直言會用盡一切努力擊敗皇馬，「前途問題現時對我來說太遙遠了，現時我只想全心專注歐聯決賽，用盡方法奪冠，因為這是對我及利物浦球迷最重要的事。還記得4年前的決賽，當時皇馬是較出色一隊，但如今已是另外一回事。」

文尼今季多次成為利物浦的救世主，早前又助國家隊贏得非洲國家盃，爭奪金球獎的呼聲愈來愈高，但他坦言身為非洲球員，已有一個天生的劣勢，「對上一個來自非洲的金球獎得主，已經是韋亞（George Weah），非洲球員在這獎項上沒有優勢，這是令人傷心的事實，但我也會盡努力嘗試。」

文尼今季多次成為利物浦的救世主，爭奪金球獎的呼聲愈來愈高。（Getty Images）

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