利雲自爆為金球獎投巴塞　世界盃將戴上烏克蘭國旗顏色隊長臂章

今夏轉投西甲巴塞隆拿的波蘭前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），接受訪問時指轉投巴塞有助他贏得足球界個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）。

他接過烏克蘭名宿舒夫真高（Andriy Shevchenko）贈送的臂章，表示會在世界盃期間戴上，以示對烏克蘭的支持。



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利雲表示轉投巴塞隆拿，對自己有很大幫助。（Getty Images）

利雲今夏由拜仁轉投巴塞隆拿，近日為波蘭出戰國際賽期間，提到轉會巴塞對他的幫助，「加入巴塞後強化我的自尊，我明白亦敢於擔當改寫戰局的角色，我對自己非常自豪。」

他亦表達對金球獎的渴望，「我知道很多球員在巴塞贏得金球獎，相比拜仁，我認為在巴塞贏得金球獎會較容易，來這裏第一天起我就覺得自己身處正確的時間和地點。」

利雲今季加盟巴塞後表現良好。（Getty Images）

現年34歲的利雲度夫斯基，是今年金球獎候選人之一，雖然他今季在西甲表現突出，6場賽事已攻入8球，但今屆金球獎大有機會受世界盃成績影響，身為波蘭隊長的利雲受國家隊實力所限，勢必影響他的爭獎機會。

利雲近年狀態大勇，過去兩年都是金球獎頂頭大熱。2019/20球季助拜仁歐聯再度封王後，2020年奪得金球獎呼聲最高，可是那屆頒獎禮因新冠肺炎疫情取消，2021年大獎有點意外地落在美斯手中，利雲大熱倒灶，大會亦沒有補頒2020年的獎項。今年是世界盃年，傳統上國家隊成績對金球獎舉足輕重，利雲如想獲獎，必須在球會和國家隊均交出令人信服的頂尖表現。

舒夫真高向利雲送上烏克蘭國旗顏色的特別版隊長臂章。（Getty Images）

此外，利雲亦與烏克蘭名宿舒夫真高見面，獲對方贈送烏克蘭國旗顏色的隊長臂章，「我會在世界盃期間戴上這個臂章，告訴烏克蘭人他們並不孤獨，亦沒有被遺忘。」

舒夫真高表示，臂章是感謝利雲為烏克蘭所做的一切，「我透過與勞倫斯世界體育獎公益體育基金的合作，前往觀察波蘭難民計劃，對利雲的協助歷歷在目。」