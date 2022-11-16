世界盃歷屆入球趨勢分析　決賽保守季軍戰例牌入球騷？｜大數據

世界盃是否觀賞入球的盛宴？如果抱住看入波的心態，或者會令你失望。世界盃的場均入球數量呈下降之勢，由最初幾屆場均超過4球，至最近幾屆都跌到3球以下。足球世界愈來愈講求防守及戰術，昔日大開大閤的對攻場面不復見，教練部署都偏向保守。



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在頭6屆世界盃，場均入球皆超過3球，其中1954年那屆最瘋狂，26場比賽出現140個入球，場均5.38個入球，如匈牙利大勝韓國9：0、西德大勝土耳其7：2這類大手交易時常可見。

自1962年世界盃起，場均入球數就從未超過3球，在2.5球上下徘徊，反彈頂部呈一浪低於一浪之勢。1970年的場均入球曾反彈至2.97球，但翌屆即大跌至2.55球。1982年的場均入球上到2.81球，但1990年跌至史上最低的2.21球。

世界盃的場均入球有愈來愈少的趨勢。（Getty Images）

在1990年意大利世界盃，24隊參戰，合共踢了52場比賽，製造了115個入球。雖然1994年的場均入球谷底反彈至2.71球，但接下幾屆持續向下，至2010年跌到2.27球。在2010年南非世界盃，32隊踢了64場比賽，製造了145個入球。雖然2014年巴西世界盃入球上升，場均入2.67球，但上屆俄羅斯世界盃的入球輕微減少至場均2.64球。

世界盃決賽周自1998年起擴軍至32隊，拆解近6屆世界盃不同階段的入球數量，場均入球為2.51球。在過去6屆世界盃分組賽，場均入球為2.54球。淘汰賽階段的球隊實力較接近，較少一面倒的大勝，16強的場均入球為2.48球；到8強的場均入球跌到2球。

上屆世界盃決賽，法國以4：2贏克羅地亞。（Getty Images）

反而4強的場均入球比8強多，有2.3球，至於季軍戰及冠軍的場均入球更有3.08球。在近幾屆世界盃，決賽通常保守入球少，而季軍戰則是入球騷。

自1990年世界盃起計，大部分決賽總入球皆在3球或以下，而大多季軍戰的總入球就在3球或以上，但上屆就「破數據」，決賽入球比季軍戰多，法國贏克羅地亞4：2捧盃，而比利時就贏英格蘭2：0得季軍。