世界盃2022｜法國鋒將尼干古緣盡決賽周　有片直擊操練受傷一刻

世界盃未到，法國再添傷兵，翼鋒尼干古（Christopher Nkunku）在隊內訓練中與隊友卡馬雲加短兵相接時，觸傷膝部，緣盡世界盃。法國會向國際足協遞交尼干古的醫療報告，再補選其他球員。



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「衛冕魔咒」發功？法國傷兵接踵而來。上屆兩大冠軍中場保羅普巴及尼高路簡迪早已因傷落選大軍名單，當主帥迪甘斯公布球員名單後，巴黎聖日耳門中堅派斯奴甘佩比受傷退隊，補選摩納哥的阿素迪沙斯入伍。

🚨 Breaking: Christopher Nkunku will miss the World Cup due to injury in today’s training session. #France #WorldCup2022 🇫🇷 pic.twitter.com/MQIT74VyH8 — BoywitD🧢 (@SoulPifije) November 15, 2022

在昨（15日）晚的操練中，法國又添傷兵，據法國傳媒拍到的片段，相信是在分隊賽中，穿紅背心的卡馬雲加與穿黃背心的尼干古爭波，短兵相接後，尼干古痛楚倒地，疑似觸傷左膝。雖然尼干古能夠步行離場，但法國國家隊隨後宣布，尼干古在訓練中受傷，無緣世界盃決賽周，全隊對尼干古的傷心及失望感同身受，期望他早日康復。

法國翼鋒尼干古因傷離開訓練場，之後證明無緣世界盃。（Twitter）

25歲的尼干古今季在RB萊比錫狀態大勇，德甲15次上陣攻入12球，暫排德甲射手榜首位。

法國在世界盃被編入D組，首場會在11月22日對澳洲，之後兩場的對手分別是丹麥及突尼西亞。