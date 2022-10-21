單車節｜香港單車節12月18日上演 經三隧三橋 未提港珠澳大橋
撰文：高詩琦
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旅遊發展局宣布，復辦已兩年未能舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於12月18日舉行。
香港單車節復辦，再以「三隧三橋」為路線，覆蓋六區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，及環球貿易廣場等，惟未有提及是否會沿用今年初復辦時公布、最終取消的港珠澳大橋路線。活動續設供公眾報名的50公里組及30公里組，旅發局稍後會公布詳情。
香港單車節由2019年開始，已先後因社會運動及疫情而連續3年未能舉辦，活動原定今年初在1月16日舉行，更計劃首度移師港珠澳大橋香港段舉行，起點為大橋人工島，當時參加人數上限為3000人、並只供本地居民參加，惟最終仍因第五波疫情而取消。
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