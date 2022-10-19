施政報告2022｜馬鞍山興建第二個體育園　點名推廣三項城市運動

行政長官李家超今日（19日）公布上任後首份《施政報告》，在體育發展方面，他表示會在馬鞍山白石興建香港第二個體育園。為推動體育普及化，李家超表示會推廣近年受歡迎的城市運動項目，點名三人籃球、運動攀登、滑板。



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特首李家超發表《施政報告》。（夏家朗攝）

特首李家超在《施政報告》提到，為進一步推廣體育普及化，將與體育界、學校及商界攜手合作，推廣近年受青年人歡迎的「城市運動」項目，例如三人籃球、運動攀登、滑板等。

運動攀登是2020東京奧運新增的比賽項目。（資料圖片/吳鍾坤攝）

政府還會檢討全港運動會的競賽項目，讓更多不同年齡人士參與。

文化體育及旅遊局會制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分階段提供約30項多元化康體設施，例如體育館、游泳池、運動場、公園等，包括在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以及在「北部都會區」建造大型體育康樂設施。至於香港第一個體育園啟德體育園將於明年落成。

啟德體育園將於明年落成。（資料圖片/張浩維攝）

政府會繼續推動體育專業化和產業化，包括加強支援合資格球會的訓練和比賽場地安排，並支持本地球會參與內地及區域性的大型賽事。

政府亦會推行為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，裝備他們退役後的發展。

此外，政府會優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少十項大型國際體育賽事在港舉行，推動香港成為國際體育盛事之都。

七欖是香港體壇其中一件年度盛事。（資料圖片）

《施政報告》也提及，啟動法定程序，在2024年把紅花嶺約500公頃土地指定為郊野公園。政府會在2024年逐步開放沙頭角（中英街除外），推廣文化生態旅遊，並於明年初展開地區諮詢。