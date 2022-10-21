游泳世界盃．柏林站｜何詩蓓400自輕鬆晉決賽　附免費直播連結

一連三站的國際泳聯世界盃（游泳世界盃）今日（21日）起上演第一站的柏林站，港將何詩蓓先出戰女子400米初賽，早前在西班牙作一連4周高原訓練的她，輕鬆晉級。



何詩蓓在400自初賽第5組出戰，由首次轉身開始已領先，最終以4分05.9秒輕鬆取得小組首名，以總成績第3位晉級決賽，總成績排名前二的，分別為第1的德國泳手Isabel Gose（初賽時間4分03.01秒）及第2的美國泳手Hali Flickinger（初賽時間4分05.61秒）。

何詩蓓的400自個人最佳時間為3分57.06秒，同時為香港紀錄，在2021年11月18日做出，且看她在決賽能否有所突破。決賽將於香港時間周六凌晨1時06分舉行。

國際泳聯官方Youtube頻道設網上直播：按此觀賽