游泳世界盃．柏林站｜何詩蓓400自輕鬆晉決賽 附免費直播連結
撰文：高詩琦
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一連三站的國際泳聯世界盃（游泳世界盃）今日（21日）起上演第一站的柏林站，港將何詩蓓先出戰女子400米初賽，早前在西班牙作一連4周高原訓練的她，輕鬆晉級。
何詩蓓在400自初賽第5組出戰，由首次轉身開始已領先，最終以4分05.9秒輕鬆取得小組首名，以總成績第3位晉級決賽，總成績排名前二的，分別為第1的德國泳手Isabel Gose（初賽時間4分03.01秒）及第2的美國泳手Hali Flickinger（初賽時間4分05.61秒）。
何詩蓓的400自個人最佳時間為3分57.06秒，同時為香港紀錄，在2021年11月18日做出，且看她在決賽能否有所突破。決賽將於香港時間周六凌晨1時06分舉行。
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今次游泳世界盃共有幾多站？
3站，分別在德國柏林、加拿大多倫多及美國印第安波利斯舉行。
何詩蓓會出戰哪幾站？
何詩蓓會參加全部3站。
柏林站的比賽日期是？
2022年10月21至23日。
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