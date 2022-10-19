疫情加劇香港市民體能下滑　FIT總：心肺肌肉柔軟度差但脂肪高

香港人體能下滑，在疫情期間情況更加嚴重。中國香港體適能總會（FIT總）行政總監黃永森表示，疫情改變市民的生活習慣，更多面對螢幕，減少外出活動，加劇體能走下坡的情況。

體適能四大範疇與身體健康息息相關，黃永森希望政府、商界、學界、非政府機構等合力，改善市民的體適能，「現屆政府常常提及KPI（關鍵績效指標），其實市民的體適能狀況就是政府康體政策的KPI」。



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中國香港體適能總會行政總監黃永森接受訪問。（顏銘輝攝）

香港交通發達，科技先進，走向知識型經濟，市民生活便捷。不過，市民減少體力勞動，導致平均體能下滑，值得關注。黃永森表示這是世界各地先進城市共同面對的問題，他說：「社會愈文明，數碼新科技的發展，首先減少了人的體力勞動。在運動科學，體力活動的多與少，直接影響人的體適能狀況。」

在香港，很多工作都是面對電腦，動輒在辦公室內坐足大半日。黃永森說：「哪一批人體能下滑得最明顯？大學及中學畢業出來投身社會的那班人。除非這位出來工作的成年人有運動習慣，否則都是預期下滑。」

體適能總會早前與香港兒童青少年身體素養學院合辦的首屆《身體素養與基礎動作技能測試領袖證書課程》。（總會Facebook）

嘆港人心肺差但脂肪高

體適能分為四大範疇，分別是心肺耐力、肌肉適能、關節柔軟度及身體組合成份，最後者可以理解為體內的脂肪及肌肉比例。香港做過3次市民體質調查，分別是2005、2010及2021年。黃永森說：「2021年的數據分析仍進行中。我預計結果與之前一樣，30歲以後在體適能的4個範疇都會呈現走下坡。心肺差、肌肉差、柔軟度差，但有項數據會高，脂肪高。這是我們見到的現況。」

他續說：「最憂慮的是，疫情會令體適能變得更差，因為疫情改變了習慣。screen time（面對螢幕）多過activity time（外出活動），有機會令我們體適能走下坡的問題更嚴重。」學生長留在家上網課，缺少實體的體育活動；長者擔心染疫，也減少上街；過去嚴格的防疫措施限制不同處所開放營業，康體娛樂活動大減，亦令市民寧願留在家中。

體適能總會協助康文署舉辦全民運動日。（總會Facebook）

體適能與健康息息相關

黃永森說：「我不時會探訪幾間學校，有校長告訴我，小朋友專注力變差，基礎動作技能跑、跳、爬、擲以及肌肉運用的能力都跟以前同齡的小朋友有分別。我們有很多小學、中學老師的夥伴，3個月前有次聚會，有位副校長問：『我們上星期才舉辦到陸運會，你估誰人最忙？』不是體育老師，而是急救員。學生不懂得跑，會自己跌倒。」

體適能四大範疇與市民的身體健康息息相關。黃永森解釋：「心肺耐力愈好，壽命會長，心血管疾病的機會都應該會少一點。阻力及肌力訓練可以減少骨質疏鬆，減低患上肌少症；活動量少，肌肉會流失，影響日常活動。至於脂肪多，與糖尿、高血壓有關。」另外，關節柔軟度高亦可減少日常生活中的受傷。

近年，體適能總會會帶體脂磅去不同學校及公司舉辦活動，估算市民的代謝年齡。黃永森說：「你明明30歲，個磅話你50歲，即是代表你提早衰老。是什麼原因？肌肉少，脂肪多，你的代謝出了問題。如果有人生活及飲食習慣好，他70歲但度出來可以是40歲。」

黃永森表示難以簡單形容何謂體能好或體能及格，因為體適能包括多個範疇，例如心肺耐力及肌肉適力。（顏銘輝攝）

通常接受體脂磅檢查的市民，代謝年齡比真實年齡大還是小？黃永森笑言：「你估呢？在香港，用衛生署數據，成年人的超重肥胖數據無論男女都過半。如果不是在運動及飲食下過苦功，代謝年齡一定是提早衰老，大過真實年齡。」

利用智能科技鼓勵市民運動

要市民離開手機、電視及電腦，落街做運動，黃永森坦言難度很高。他說：「怎樣說服人出去做運動？這個真的是花一生都做不完的工作！早年我們都叫人放下手機，但是沒有用！」

黃永森認為要迎合時代轉變，透過智能科技鼓勵市民做運動，例如利用運動手環、手錶及手機上追蹤運動的功能，改變使用者的生活習慣。他說：「對物質豐富的世代，就要其他誘因，例如怎樣在社交媒體發揚光大，拿了證書自然要給人看，要型！將來鼓勵人去做運動，要用更多智能的方法。」

在全民運動日，體適能總會的教練教導市民做運動。（總會Facebook）

長新冠患者做運動要循序漸進

疫情持續近3年，不少曾經染疫的市民都出現長新冠的徵狀，心肺功能未能完全恢復。黃永森透露，他們與教育大學合作，早前招募新冠康復者參與研究，體適能總會提供12堂訓練，期間再由學者測量研究對象的身體變化。

他說：「短短兩三日已經招募了20人。這班人要循序漸進，他們做少少（運動）可能已經到很辛苦的程度。要由關節靈活性的動作開始，到呼吸的練習及肌肉的鍛鍊，鬆關節，令肌肉有力，再邁向有氧持續的運動。」

在後疫情時代，黃永森建議重投訓練的朋友要循序漸進，不要一下子恢復疫情前的運動量及強度。（顏銘輝攝）

無論是長新冠患者，還是因疫情而久未運動的市民，黃永森強調一切體能訓練都要循序漸進，否則很易受傷。他說：「若果停止訓練了一段時間，重投訓練要按部就班，我們鼓勵先由居家運動做起，慢慢去遠點，之後才去攀山越嶺。」

建議體適能成為政府康體政策KPI

黃永森在2005年加入體適能總會，十多年來向大眾推廣體適能，但同時見證港人體能水平下滑，疫情衝擊令這個問題更加嚴重。他嘆道：「一個組織的能力很有限，要做到這件事不能只靠總會的知識及人力物力！」

在全民運動日，體適能總會的教練帶領市民做拉筋運動。（總會Facebook）

他認為提升港人體適能要集合社會各界，包括政府、商界、學界及不同的非政府組織。他說：「現屆政府常常提及KPI（關鍵績效指標），其實市民的體適能狀況就是政府康體政策的KPI。」

對於推廣體適能的未來發展，除了要運用智能科技，黃永森視兒童及老人為主要目標群體，推動家庭運動。他解釋：「老人家一定要做，因為人口老化。我叫大人做運動，大人會有100個理由話不去做，但小朋友的話，10個入面9個半都會做得開心。針對年幼的小朋友，培養他們覺得做運動就像食飯一樣，那麼我們就成功了。」

體適能總會準備了大量家居健體禮盒，準備派發給房協20條屋邨的長者。健體禮盒中，有多項家居運動用得上的裝備。（顏銘輝攝）

今年是香港體適能總會成立35周年，周末會在健康博覽舉辦周年誌慶及社區康健運動合作交流會。下月，體適能總會還會舉行第二屆聯校智能運動大賽。此外，體適能總會獲賽馬會捐助，與香港房屋協會合作，將會向20個房協屋邨的長者派發健體禮盒，方便長者在家中做運動。